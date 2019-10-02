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الكشف عن موعد بدء السماح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة.. وهذه الأنشطة المستثناة من المقابل المالي!

الكشف عن موعد بدء السماح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة.. وهذه الأنشطة المستثناة من المقابل المالي!

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الكشف عن موعد بدء السماح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة.. وهذه الأنشطة المستثناة من المقابل المالي!

الكشف عن موعد بدء السماح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة.. وهذه الأنشطة المستثناة من المقابل المالي!
http://almnatiq.net/?p=780542
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط، التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة (٢٤) ساعة، وذلك بتاريخ 1441/5/6هـ الموافق 2020/1/1م.
وقالت الوزارة أن رسوم السماح للمحلات بالعمل على مدار اليوم خارج أوقات العمل الاعتيادية تُحتسب بحسب نوع النشاط وبالمتر المربع. مشيرة إلى أن توفير المنشأة التجارية لكاميرات المراقبة شرطٌ أساسي للسماح لها بالعمل على مدار اليوم والليلة، كما تُطبَّق ضوابط خاصة لتشغيل العاملين خلال الساعات الزائدة عن ساعات العمل المعتادة.
وأشارت الوزارة إلى أن ثمة أنشطة مستثناة من المقابل المالي للعمل 24 ساعة، وهي: محطات الوقود خارج النطاق العمراني، ومحطات الوقود التي لا تقدم خدمات عدا تعبئة الوقود فقط، والصيدليات، والأنشطة الطبية، والاستراحات، وقصور الأفراح، والأنشطة التعليمية، والفنادق والشقق الفندقية.

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