تناول زيت السمك يوميا يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة

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وجدت دراسة أمريكية أن زيت أوميغا 3 الموجود في سمك السلمون وسمك التونة، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية القاتلة بنسبة 8%

وتوصلت الدراسة إلى أن مكملات زيت الأوميغا 3 الغني بالأحماض الدهنية، جيدة بشكل خاص في الوقاية من النوبات القلبية أو الوفاة بسبب أمراض القلب التاجية أو من أمراض القلب الوعائية، إلا أنها لم تجد أي تأثير فيما يتعلق بالسكتة الدماغية

وكشفت التجارب السريرية التي تم تحليلها من قبل كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد ومستشفى برمنغهام، ومستشفى النساء في الولايات المتحدة، عن العلاقة بين المكملات الغذائية للأوميغا 3 وأمراض القلب، ووجدت النتائج أنه كلما كانت جرعات زيت الأوميغا 3 أعلى، انخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية أكثر

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، يانغ هو، من جامعة هارفارد: “يوفر تحليل التلوي الذي أجريناه، أحدث دليل فيما يتعلق بآثار مكملات زيت أوميغا 3 على مخاطر ظهور الأمراض القلبية الوعائية، لقد وجدنا آثارا وقائية كبيرة لمكملات زيت أوميغا 3 اليومية، ضد معظم مخاطر نتائج الأمراض القلبية الوعائية”

وفي حين أظهرت الدراسات السابقة القائمة على الملاحظة، وجود علاقة بين استهلاك الأسماك وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أنها لم تجد دليلا واضحا على هذه الفائدة

وفي هذه الدراسة الحديثة، حلل الباحثون ثلاث تجارب واسعة النطاق، تم استكمالها مؤخرا، ما زاد من حجم العينة بنحو 64%، وبلغ إجمالي المشاركين في الدراسة، بذلك، أكثر من 120 ألف شخص، من 13 تجربة من جميع أنحاء العالم

وأظهرت النتائج أن الذين تناولوا مكملات زيت أوميغا 3 يوميا، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أدوية وهمية، قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية باستثناء السكتة الدماغية، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بالأزمات القلبية ومرض القلب التاجي والوفاة بسبب أمراض القلب التاجية، بنسبة 8%

وبدا الخطر أقل عند الحصول على الجرعات العالية من زيت الأوميغا 3، والتي تفوق 840 ملغ في اليوم، حيث أن المعدل الطبيعي للمكملات الغذائية يتراوح بين 250 ملغ و500 ملغ

ومع وجود الملايين ممن يعانون من مشكلات في القلب في جميع أنحاء العالم كل عام، فإن استهلاك جرعات عالية من زيت الأوميغا 3 قد يساعد في خفض الخطر وإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح سنويا