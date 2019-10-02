اجراء اختبار القياس المرحلي للطلاب في تعليم الطائف

اجراء اختبار القياس المرحلي للطلاب في تعليم الطائف

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اجراء اختبار القياس المرحلي للطلاب في تعليم الطائف

اجراء اختبار القياس المرحلي للطلاب في تعليم الطائف
http://almnatiq.net/?p=780566
المناطق_الطائف

تنطلق اليوم الاربعاء بالادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اختبارات مؤشر تحصيل الطلاب في القياس المرحلي للصفوف الاولية والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والتحصيلي للمرحلة الثانوية والذي يطبق مرة كل عام وتحديدا في الاسبوع الخامس (معياري ،محكي) وفق الضوابط والآلية الواردة في منظومة قيادة الاداء الإشرافي المدرسي (الأصدار السادس).

وسيعقد هذا الاختبار في جميع المدارس الابتدائية و المتوسطة في جميع مكاتب التعليم وفي المدارس المستهدفة التي تنطبق عليها ضوابط المنظومة فيما سيكون يوم الاثنين القادم الاختبار المحكي.

ويستفاد من نتائج هذا التقويم المقارنة المرجعية بين هذا العام والعام الماضي حتى يتم التعرف على مواطن القوة وتعزيزها وكذلك معرفة مواقع الضعف وعلاجها.

فيما ثمن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي جهود الادارة في الإعداد والتفعيل والمتابعة ، والتي تمثلت في الإعداد للاختبارات من خلال تكوين الفرق ، وإعداد خطة العمل ، ونماذج أسئلة الاختبار ونماذج الإجابة.

إضافة إلى خطط المتابعة الميدانية من قبل إدارة الاشراف التربوي ومديري المكاتب وقادة المدارس ، ومتمنيًا للطلاب التوفيق وتحقيق مستويات عالية في الاختبارات المطبقة.

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