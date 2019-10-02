وزير النقل يكشف موعد عودة تشغيل محطة قطار الحرمين بعد احتراقها بجدة

وزير النقل يكشف موعد عودة تشغيل محطة قطار الحرمين بعد احتراقها بجدة

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وزير النقل يكشف موعد عودة تشغيل محطة قطار الحرمين بعد احتراقها بجدة

وزير النقل يكشف موعد عودة تشغيل محطة قطار الحرمين بعد احتراقها بجدة
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المناطق_جدة

كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل العامودي عن موعد عودة تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة بعد احتراقها، قائلا إن ذلك سيتم في غضون 30 يوما، بحسب عكاظ.

الجدير بالذكر أن الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية “سار”، قال إن ما تأثر بشكل كبير في محطة قطار جدة هو السقف العلوي، أما باقي مكونات المحطة فإن الإضرار بها تتفاوت من متوسطة فأقل والسبب في ذلك هو أن أنظمة الحريق في المحطة عملت بشكل فعال بحسب ما نفذت

وأوضح في مداخلة هاتفية بقناة “العربية”، أنه تم الإخلاء في فترة قياسية مشيرا إلى أن الصور المنتشرة للسقف العلوي فقط، لافتا إلى أن الأضرار داخل المحطة معقولة جدا.

وردا على “شبه فساد”، والمواد المستخدمة غير مضادة للحريق واحدهم تقدم بمستندات تفيد بوجود فساد، أضاف: “لا تعليق لدي فيما يخص ذلك وإذا كان لديه مستندات فليتقدم بها للجان التحقيق والتي تعمل باستقلالية تامة”.

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