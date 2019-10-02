احدث الأخبار

رابطة العالم الإسلامي تنشئ أكبر متحف تاريخي وحضاري عن السيرة النبوية والحضارة الإسلامية
أبرز المواد
 وزير الطاقة: “أرامكو” أظهرت صمودا كبيرا ومتأكد أن جميع عملائنا راضون عن أدائنا
أبرز المواد
 إطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح على طريق حيوي في أبها
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للمسنين
منطقة الجوف
 مقتل 10 من عناصر داعش جنوبي مدينة كركوك العراقية
أبرز المواد
 كشف خيوط جريمة مروعة هزت مصر.. طفل قتل زوجة عمه وذبح طفلتها
أبرز المواد
 “القيادة” تهنئ رئيسي العراق وألمانيا بذكرى الاستقلال والوحدة
أبرز المواد
 “التعليم” تمنع بيع مياه ال330 مل في المقاصف وتشدد على الأسعار
أبرز المواد
 هدف: مسارات متنوعة تستهدف 5 فئات في ملتقى لقاءات الدمام
أبرز المواد
 شاهد.. لص يسرق سيارة في وضع التشغيل ويفاجئ طفل داخلها ويقودها ويلوذ بالفرار!
أبرز المواد
 بالفيديو…رجل يعذب طفل بطريقة “قاسية “ويحرقه بـ”الولاعة”!
أبرز المواد
 وزير النقل يكشف موعد عودة تشغيل محطة قطار الحرمين بعد احتراقها بجدة
أبرز المواد
رابطة العالم الإسلامي تنشئ أكبر متحف تاريخي وحضاري عن السيرة النبوية والحضارة الإسلامية

رابطة العالم الإسلامي تنشئ أكبر متحف تاريخي وحضاري عن السيرة النبوية والحضارة الإسلامية

أبرز المواد
وزير الطاقة: “أرامكو” أظهرت صمودا كبيرا ومتأكد أن جميع عملائنا راضون عن أدائنا

وزير الطاقة: “أرامكو” أظهرت صمودا كبيرا ومتأكد أن جميع عملائنا راضون عن أدائنا

أبرز المواد
إطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح على طريق حيوي في أبها

إطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح على طريق حيوي في أبها

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للمسنين

إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للمسنين

منطقة الجوف

“القيادة” تهنئ رئيسي العراق وألمانيا بذكرى الاستقلال والوحدة

“القيادة” تهنئ رئيسي العراق وألمانيا بذكرى الاستقلال والوحدة
http://almnatiq.net/?p=780587
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار

كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار

من جهته بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار

كما بعث سموه برقية تهنئة لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار

روابط ذات صلة

رابطة العالم الإسلامي تنشئ أكبر متحف تاريخي وحضاري عن السيرة النبوية والحضارة الإسلامية

رابطة العالم الإسلامي تنشئ أكبر متحف تاريخي وحضاري عن السيرة النبوية والحضارة الإسلامية
وزير الطاقة: “أرامكو” أظهرت صمودا كبيرا ومتأكد أن جميع عملائنا راضون عن أدائنا

وزير الطاقة: “أرامكو” أظهرت صمودا كبيرا ومتأكد أن جميع عملائنا راضون عن أدائنا
إطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح على طريق حيوي في أبها

إطلاق اسم الأمير الراحل جابر الصباح على طريق حيوي في أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*