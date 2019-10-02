“التعليم” تمنع بيع مياه ال330 مل في المقاصف وتشدد على الأسعار

“التعليم” تمنع بيع مياه ال330 مل في المقاصف وتشدد على الأسعار

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“التعليم” تمنع بيع مياه ال330 مل في المقاصف وتشدد على الأسعار

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المناطق_الرياض

شددت “إدارات تعليم” على مدارسها بمتابعة التزام المقاصف المدرسية، ومنع رفع أسعار الوجبات على الطلاب والطالبات، وضرورة التأكد من مساواة أسعار المنتج لمثيله في الأسواق دون زيادة

كما نبهت -وفق تعميم أطلعت عليه “سبق”- على ضرورة تطبيق كل الاشتراطات الصحية، وعدم التجاوز فيها مهما كانت الأسباب والمبررات، وعدم السماح ببيع المياه المعبأة ذات الـ٣٣٠ مل، والاكتفاء بالعبوة ذات الـ٦٠٠ مل، ومنع بيع العصائر ذات الـ٢٠٠ مل نهائيًّا

ووجّهت الإدارات قادة مدارسها بأخذ التعهد على مشغلي المقاصف المدرسية وتواقيعهم، بضرورة الالتزام بأسعار المُباع ونوعيته، وأن كل من يخالف الأنظمة سيكون عُرضة لقوانين الجزاءات المنظمة لتشغيل المقاصف المدرسية

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