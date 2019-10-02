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كشف خيوط جريمة مروعة هزت مصر.. طفل قتل زوجة عمه وذبح طفلتها

كشف خيوط جريمة مروعة هزت مصر.. طفل قتل زوجة عمه وذبح طفلتها
http://almnatiq.net/?p=780593
المناطق_متابعات

خلصت جهود البحث والتحري لضباط فرقة جنوب الجيزة في مصر إلى معرفة سبب إقدام الطفل “صابر م. ج.” على قتل زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل

ووفق ما ذكر موقع “أخبارك” المحلي، فإن تحريات المباحث توصلت إلى أسباب حدوث الواقعة المتداولة إعلاميا بـ”مذبحة أبو النمرس”

وأضاف أن السلطات الأمنية المصرية كشفت في أقل من 24 ساعة خيوط الجريمة، حيث أن المجني عليها “ش” (27 سنة) اتهمت الجاني “صابر” (17 سنة)، في وقت سابق بالسرقة، فاستشاط الأخير غضبا لاسيما بعد انتشار الخبر بين أفراد العائلة

وذكرت التحريات أن المتهم قرر الانتقام من زوجة عمه، فتوجه إلى منزلها بمنطقة “الريغة” بقرية زاوية أبو مسلم في وقت متأخر من مساء الاثنين، ووجه لها 7 طعنات في الظهر ثم أجهز على ابنتها “دينا” محدثا إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وألقى طفلها (9 سنوات) من الأعلى، ولاذ بالفرار

وبعد التحقيقات، توصلت الشرطة إلى أن المشتبه به الرئيسي يدعى “صابر.م.ج” وهو عامل بمزرعة، نجل شقيق زوج المجني عليها

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، جرى اعتقال المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث أقر بجريمته بدافع الانتقام

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