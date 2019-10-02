وزير الطاقة: “أرامكو” أظهرت صمودا كبيرا ومتأكد أن جميع عملائنا راضون عن أدائنا

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن “أرامكو أظهرت صمودا كبيرا وأنا متأكد من أن جميع عملائنا راضون عن أدائنا”.

وكان أعلن الأمين العام لمنظمة “أوبك”، محمد باركيندو، أمس، أن المملكة استعادت إنتاجها للنفط بالكامل بعد الهجمات على منشآتها النفطية بطائرات مسيرة.

وقال باركيندو للصحفيين، خلال الجلسة السنوية لنادي “فالداي: “إنهم يتبعون الخطة التي اعتمدوها في 30 أيلول/ سبتمبر. ووفقاً للمعلومات التي لدينا، فقد استعادوا إنتاج النفط بالكامل”. وتابع الأمين العام “الوضع استقر… الاستعادة كانت هائلة”.

وأشار المتحدث إلى أنه تم فقدان نحو 5.7 مليون برميل من التوريدات، ما أصبح أعلى مؤشر في الحوادث المماثلة. وأضاف: “فريق أرامكو عمل بشكل رائع ليس فقط لاحتواء الوضع، بل ولاستعادة التوريدات المفقودة بشكل سريع”.