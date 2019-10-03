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300 شركة ألمانية تعمل في المملكة .. ومليارا يورو استثمارات مباشرة

300 شركة ألمانية تعمل في المملكة .. ومليارا يورو استثمارات مباشرة
http://almnatiq.net/?p=780645
المناطق - الرياض

قالت الدكتورة داليا روهيتا؛ المندوب الإقليمي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية والبحرين واليمن، إن هناك 300 شركة تعمل في السعودية وسط مساع إلى زيادتها، فيما تقدر الاستثمارات المباشرة الألمانية بأكثر من ملياري يورو، مؤكدة أن السعودية تعد الشريك الـ35 التجاري لألمانيا.
ووفقا لـ”الاقتصادية” أفصحت روهيتا عن خطة لتحفيز سيدات الأعمال في ألمانيا للتحالف مع سيدات الأعمال السعوديات وزيادة تحالفات وشبكة الأعمال النسائية بين البلدين.
وأشارت إلى أن المفوضية بدأت منذ عامين في حث رواد الأعمال السعوديين الشباب على المشاركة في مؤتمرات متخصصة في ألمانيا، بهدف دعم مجتمع الشركات الناشئة المحلية في المملكة.
وأوضحت، أن الغرفة تسعى هذا العام إلى تحفيز رواد الأعمال في ألمانيا على إيجاد سوق لمنتجاتهم في السعودية من خلال عقد شراكات مع المستثمرين الصغار، وهو ما يتيح الفرصة لدخول منتجات رواد الأعمال السعوديين ألمانيا، وعدت أن الفرصة متاحة لرواد الأعمال في المجالات الجديدة، كالطاقة والذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن الصادرات الألمانية للسعودية وصلت إلى 6.26 مليار يورو في 2018 بانخفاض 10 في المائة مقارنة بـ2017، بينما ارتفعت الواردات الألمانية من السعودية إلى 1.18 مليار يورو بزيادة 28 في المائة مقارنة بـ2017.
ونوهت إلى أن مكتب الاتصال الألماني – السعودي للشؤون الاقتصادية، بدأ في تنظيم مسابقة “انطلاقة مبتدئي الأعمال الألمانية – السعودية الأولى في مارس 2018، بالتعاون مع السفارة الألمانية في الرياض وعدد من الجهات الأخرى، تهدف إلى دعم رواد الأعمال السعوديين الشباب وتشجيع الأفكار الذكية.

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