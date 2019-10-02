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النيابة العامة توجّه بالقبض على حارق جسد الطفل

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النيابة العامة توجّه بالقبض على حارق جسد الطفل

النيابة العامة توجّه بالقبض على حارق جسد الطفل
http://almnatiq.net/?p=780675
المناطق - الرياض

أصدرت النيابة العامة، أمراً بالقبض والإحضار بحق أحد الأشخاص؛ إثر ظهوره في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتعنيف طفل وحرق بعض أجزاء جسده، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

ووجهت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتحذّر النيابة العامة في هذا الصدد المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع، وفقاً لنظام حماية الطفل.

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