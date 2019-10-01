محافظ وادي الدواسر يكرم “آل مجلي” بمناسبة تكليفه وكيلاً لمحافظة رماح

وادي الدواسر - فالح الدوسري

أقام محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبد الله بن سليمان المبارك صباح اليوم (الأربعاء) حفل تكريم احد منسوبي المحافظة الاستاذ مبارك بن فايز آل مجلي ، بعد صدور قرار أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بتكليفه وكيلاً لمحافظة رماح.

جاء ذلك بحضور وكيل محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن سعيد العلم ومديري الجهات الحكومية والقيادات الأمنية ، الذين تبادلوا معه عبارات الشكر والثناء والتمنيات له بالتوفيق في موقعه الجديد.

وتحدث محافظ وادي الدواسر خلال الحفل مشيداً بالجهود التي بذلها آل مجلي خلال فترة عمله بالمحافظة ، متقدماً له بالشكر الجزيل ومتمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وفي ختام الحفل تم تقديم عدد من الدروع التذكارية للمحتفى به ، والتقاط الصور بهذه المناسبة.

من جانبه قدم آل مجلي الشكر والتقدير لمحافظ وادي الدواسر وكافة المشاركين في التكريم سائلاً الله ان يعينه على خدمة دينه ثم مليكه ووطنه .