كلية الشريعة بجامعة الملك خالد تنظم لقاءً لطلاب الدراسات العليا

المناطق - عسير

نظمت كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد مساء أمس الثلاثاء لقاء مع طلاب الدراسات العليا شهده عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد بن ظافر الشهري ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ضيف الله الزيداني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقد تخلل اللقاء كلمة توجيهية لعميد الكلية رحب فيها بالحضور مهنئًا القيادة في المملكة العربية السعودية بالإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات ومنها مجال رعاية العلوم الشرعية، كما شكر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على عنايته ومتابعته للعملية التعليمية في الجامعة وما تحظى به كلية الشريعة من دعم واهتمام، ورحب الشهري بالطلاب جميعًا، مشيرًا إلى أن الكلية تسعد باستقبال أبناء الوطن كما تسعد باستقبال نخبة من طلاب المنح الدوليين مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني بلد الحرمين، وأن بلدانهم والمملكة تعول عليهم كثيرًا في نقل وترسيخ مبادئ الإسلام وقيمه الوسطية والسمحة.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور التي تهم طلاب الدراسات العليا وفي مقدمتها الأنظمة واللوائح، والرسائل العلمية وموضوعاتها وتسجيلها، وعدد من المحاور المهمة التي يؤمل أن تسهم في رفع المستوى العلمي والبحثي وأن يكون لها انعكاس إيجابي على العملية الاكاديمية والبحث العلمي في الكلية والجامعة.