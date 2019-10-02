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إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً لقائدات معاهد وبرامج التربية الخاصة

إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً لقائدات معاهد وبرامج التربية الخاصة
http://almnatiq.net/?p=780682
المناطق - الجوف

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجِوف ممثلة في إدارة التربية
الخاصة “بنات” اللقاء الأول لقائدات معاهد وبرامج التربية الخاصة، والذي يهدف إلى التعرف على الطالبات اللاتي يحتاجن برامج التربية الخاصة في المدارس، ووضع الاستراتيجيات المهمة للعمل على تربية وتعليم ذوي الإعاقة بفئاتهم المختلفة.
وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة “بنات” الأستاذة عفاف بنت عقلا المرشد أن هذا اللقاء يركز على كيفية الاهتمام بطالبات التربية الخاصة ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وتحقيق التعاون والمسؤولية المشتركة، وتوفير البرامج الانتقالية المصممة بحسب قدرات كل طالب بما يضمن تحقيق انتقالهم بشكل سهل وميسر إلى الحياة العامة والعيش باستقلالية، والعمل إلى جانب أولياء الأمور في تعلم المهارات التي تساعدهم على التفهم لأبنائهم والتشاور معهم في تنفيذ وتصميم
البرامج التعليمية الفردية ومتابعة تنفيذها في المنزل.
وتناولت مشرفة التربية الخاصة الأستاذة عنود بركات الرويلي مهام
قائدة المعهد وبرامج التربية الخاصة وبعض القواعد التنظيمية والإشراف العام عليها، والعمل على إيجاد بيئة تربوية يمكن الطالبات من الاندماج مع زميلاتهن ومشاركتهن بالأنشطة الصيفية.
وشرحت مشرفة التربية الخاصة الأستاذة رولا عبدالرحمن الدغمي عن
التقييم والتشخيص بشكل عام ودور المرشدة الطلابية من ذلك الاعاقات النمائية في مدارس التعليم العام وأساليب تقويمهم “صعوبات التعلم، التوحد، فرط الحركة، تشتت الانتباه”.
وتشاركت في ورقة عمل مشرفة التربية الخاصة أميرة عبدالرحمن المزيد والمعلمتين آمنة الشمري وأنوار النعيم في شرح المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالبات، وتخللها عدة نقاشات وحوارات حول تطبيق الأدوات والأساليب العملية لتقويم طالبات ذوي الإعاقة وتميزها بالخصوصية وفقاً لطبيعة احتياجات كل فئة.
واختتم اللقاء بتكريم المعلمات المشاركات وهن: هيفاء سليمان المثري من مدرسة الثالثة الابتدائية بقارا، أمجاد سلطان المعيقل من معهد الامل، منال حمود الرويلي معهد الأمل، انوار عبدالرحمن النعيم من مدرسة الثامنة الابتدائية بسكاكا، آمنة حمود الشمري من مدرسة الثامنة الابتدائية بسكاكا.
كما تم تكريم الطالبة المشاركة في اليوم الوطني جوري مفرح الرويلي من المدرسة الثامنة الابتدائية بسكاكا، والطالبات المشاركات في اللقاء وهن: مشاعل ناوي الشمري، منيرة سالم الشمري، الجازي الحميدي الشمري، أسماء الشراري .

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