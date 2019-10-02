بلدية الخبر .. صحة البيئة تغلق 198 منشأة وترصد 9035 مخالفة خلال عام 1440

الدمام - المناطق

أظهرت احصائية الجولات الرقابية التي نفذتها بلدية محافظة الخبر خلال العام الماضي 1440هـ، عن إغلاق 198 منشأة مخالفة، استهدفت المنشآت الصحية، وذلك بهدف توعية ملاك المنشآت والعاملين فيها بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية تجنبا للمخالفات والعقوبات .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن إدارة صحة البيئة بالبلدية نفذت خلال العام الهجري 1440 ، عدد 5967 جولة رقابية، أسفرت عن رصد 9035 مخالفة، فيما تم إغلاق 198 منشأة مخالفة.

وأشار المهندس الزايدي أن الحملات الرقابية استهدفت المنشآت الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحال الأسماك واللحوم وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس وغيرها من المنشآت، وتمثلت أبرز المخالفات التي تم رصدها سوء النظافة في المنشآت الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، و مخالفة لعملية تذويب الأغذية المجمدة، وكذلك مخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، و تخزين الأغذية في بيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية، وبالنسبة لمخالفات مغاسل الملابس عدم التزام المنشأة بالنظافة العامة، وكذلك نظافة الأجهزة والمعدات وسلامة المواد المستخدمة ومخالفة وضع الملابس على الأرض مما يجعلها عرضة للتلوث .

وأكد المهندس الزايدي استمرارية الجولات الرقابية بشكل موسع للتأكد من تطبيق المنشآت للأنظمة ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية وجودة مستوى الخدمة والنظافة العامة لتلك المحال والعاملين فيها مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية .

وأوضح أن البلدية حريصة على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم وأنها تعمل بشكل مكثف من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية.