احدث الأخبار

“التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”
أبرز المواد
 بعد توجيه أمير الشرقية .. “ناس” تشغل غداً وجهاتها الجديدة من مطار الأحساء
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
منطقة القصيم
 نائب أمير الشرقية: القطاع الرياضي يشهد قفزات نوعية في ظل دعم حكومةخادم الحرمين الشريفين
المنطقة الشرقية
 بلدية الخبر .. صحة البيئة تغلق 198 منشأة وترصد 9035 مخالفة خلال عام 1440
المنطقة الشرقية
 إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً لقائدات معاهد وبرامج التربية الخاصة
منطقة الجوف
 كلية الشريعة بجامعة الملك خالد تنظم لقاءً لطلاب الدراسات العليا
منطقة عسير
 محافظ وادي الدواسر يكرم “آل مجلي” بمناسبة تكليفه وكيلاً لمحافظة رماح
منطقة الرياض
 “البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال
أبرز المواد
 النيابة العامة توجّه بالقبض على حارق جسد الطفل
أبرز المواد
 “العدل”: سريان أنظمة السفر الجديدة على صكوك الحضانة القديمة دون الحاجة لتعديلها
أبرز المواد
 “الملكية الفكرية” توقع اتفاقية للمسار السريع مع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية
أبرز المواد
“التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”

“التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”

أبرز المواد
بعد توجيه أمير الشرقية .. “ناس” تشغل غداً وجهاتها الجديدة من مطار الأحساء

بعد توجيه أمير الشرقية .. “ناس” تشغل غداً وجهاتها الجديدة من مطار الأحساء

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

منطقة القصيم
نائب أمير الشرقية: القطاع الرياضي يشهد قفزات نوعية في ظل دعم حكومةخادم الحرمين الشريفين

نائب أمير الشرقية: القطاع الرياضي يشهد قفزات نوعية في ظل دعم حكومةخادم الحرمين الشريفين

المنطقة الشرقية

بلدية الخبر .. صحة البيئة تغلق 198 منشأة وترصد 9035 مخالفة خلال عام 1440

بلدية الخبر .. صحة البيئة تغلق 198 منشأة وترصد 9035 مخالفة خلال عام 1440
http://almnatiq.net/?p=780687
الدمام - المناطق

أظهرت احصائية الجولات الرقابية التي نفذتها بلدية محافظة الخبر خلال العام الماضي 1440هـ، عن إغلاق 198 منشأة مخالفة، استهدفت المنشآت الصحية، وذلك بهدف توعية ملاك المنشآت والعاملين فيها بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية تجنبا للمخالفات والعقوبات .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن إدارة صحة البيئة بالبلدية نفذت خلال العام الهجري 1440 ، عدد 5967 جولة رقابية، أسفرت عن رصد 9035 مخالفة، فيما تم إغلاق 198 منشأة مخالفة.

وأشار المهندس الزايدي أن الحملات الرقابية استهدفت المنشآت الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحال الأسماك واللحوم وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس وغيرها من المنشآت، وتمثلت أبرز المخالفات التي تم رصدها سوء النظافة في المنشآت الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، و مخالفة لعملية تذويب الأغذية المجمدة، وكذلك مخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، و تخزين الأغذية في بيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية، وبالنسبة لمخالفات مغاسل الملابس عدم التزام المنشأة بالنظافة العامة، وكذلك نظافة الأجهزة والمعدات وسلامة المواد المستخدمة ومخالفة وضع الملابس على الأرض مما يجعلها عرضة للتلوث .

وأكد المهندس الزايدي استمرارية الجولات الرقابية بشكل موسع للتأكد من تطبيق المنشآت للأنظمة ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية وجودة مستوى الخدمة والنظافة العامة لتلك المحال والعاملين فيها مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية .

وأوضح أن البلدية حريصة على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم وأنها تعمل بشكل مكثف من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية.

روابط ذات صلة

بعد توجيه أمير الشرقية .. “ناس” تشغل غداً وجهاتها الجديدة من مطار الأحساء

بعد توجيه أمير الشرقية .. “ناس” تشغل غداً وجهاتها الجديدة من مطار الأحساء
نائب أمير الشرقية: القطاع الرياضي يشهد قفزات نوعية في ظل دعم حكومةخادم الحرمين الشريفين

نائب أمير الشرقية: القطاع الرياضي يشهد قفزات نوعية في ظل دعم حكومةخادم الحرمين الشريفين
رئيس قسم القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية يستعرض آلية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رئيس قسم القروض الإنتاجية ببنك التنمية الاجتماعية يستعرض آلية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*