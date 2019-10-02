نائب أمير الشرقية: القطاع الرياضي يشهد قفزات نوعية في ظل دعم حكومةخادم الحرمين الشريفين

الدمام - المناطق

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية بالقفزات النوعية والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، والدعم السخي الذي تبناه سمو ولي العهد لتطوير المنظومة الرياضية في المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه برؤساء الأندية الرياضية في محافظة الأحساء أمس (الثلاثاء) خلال زيارة سموه للمحافظة، وأكد سموه ضرورة العمل على تطوير الأندية والتوافق مع اللائحة الجديدة للأندية الرياضية، مبيناً أن سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعمل من أجل تطور ورقي رياضة المملكة، وأن تكون منافسة في مختلف الألعاب وفي شتى المجالات، مضيفاً أن المنطقة الشرقية زاخرة بالمواهب الرياضية في مختلف المجالات، وأن المنطقة أبرزت أجيال متعاقبة من الرياضيين، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل مواصلة تطوير ودعم المواهب الرياضية في المنطقة، والإسهام الفاعل في تحويل المنظومة الرياضية إلى الاحترافية والمؤسسية، مشدداً سموه على أن سمو أمير المنطقة الشرقية وسموه لن يدخرا جهداً في سبيل دعم تطور رياضة المنطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، متمنياً سموه لأندية الأحساء وأندية المنطقة الشرقية التوفيق في منافسات الموسم الحالي.

من جهتهم عبر رؤساء الأندية الرياضية عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، وحرصه على تذليل كل العقبات التي تعترض القطاع الرياضي، مضيفين أن الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو ولي العهد للقطاع الرياضي نقلة نوعية في مجال الرياضة، واللائحة التي أقرتها الهيئة العامة للرياضة مطلع الموسم الحالي، ستسهم في نقل العمل في الأندية الرياضية إلى الجانب المؤسسي، وأن تكون البيئة الرياضية بيئة جاذبة للكفاءات والقدرات.