أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المقدم صويلح بن عبدالله المنتشري، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي عن المهام والأعمال التي قام بها رجال القوة خلال العام المنصرم.

وأشاد سموه بما يلقاه قطاع أمن المنشآت من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ‏وتزويده بما يحتاجه من كوادر بشرية وتجهيزات عسكرية، و ذلك إيمانا منها بالدور الذي تقوم به في الحفاظ على أمن المنشآت الحيوية بالمملكة، مؤكداً أهمية متابعة تقيد الجهات الواقعة تحت مسؤولية القوة باشتراطات الأمن والسلامة، والتزامها بالتعليمات الأمنية والأخذ بتعليمات الجهات في تبني وتطبيق أنظمة السلامة، متمنياً سموه لمنسوبي القطاع مزيداً من التميز.

من جانبه قدم المقدم المنتشري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على دعم سموهما واهتمامهما بتطوير أعمال قطاع قوة أمن المنشآت، وما يوليانه من رعاية واهتمام برجال قوة أمن المنشآت بالمنطقة التي تقف وراء تذليل كل ما قد يعترض مهامهم المناطة بهم.