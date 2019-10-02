احدث الأخبار

“البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال
أبرز المواد
 إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس
منطقة القصيم
 هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
أبرز المواد
 زيادة المشاركين في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأعمال التطوعية بنسبة 265 بالمائة
المنطقة الشرقية
 وزير الطاقة الروسي: سيتم توقيع 30 اتفاقية خلال زيارة بوتين للسعودية
أبرز المواد
 النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تستحدث إدارة لـ ” الأمن السيبراني “
المنطقة الشرقية
 بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”
منطقة الباحة
 مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري
أبرز المواد
 “التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”
أبرز المواد
 بعد توجيه أمير الشرقية .. “ناس” تشغل غداً وجهاتها الجديدة من مطار الأحساء
المنطقة الشرقية
“البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال

“البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال

أبرز المواد
إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل

إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل

أبرز المواد
تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس

تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس

منطقة القصيم
هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

أبرز المواد

مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري

مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري
http://almnatiq.net/?p=780706
المناطق _ القاهرة

تستضيف مدينة الأقصر المصرية أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية تحت شعار “المدن الذكية ودور الابتكار فيها”، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من القيادات ورؤساء المدن، ووفد المنتدى العربي للمدن الذكية.
وسيعقد خلال أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ورشة عمل تدريبية تتناول محاورها التعريف بالمدن الذكية وخصائصها، وأسباب التوجه لإنشاء المدن الذكية، ونماذج من المدن الذكية العالمية والاستدامة، واستراتيجية دبي في بناء المدن الذكية، وتدريب المشاركين على منهجية العدسات الأربع للابتكار، ونموذج سكامبر (الذي يساعد على التفكير خارج الصندوق وتعزيز المعارف) للابتكار.
يذكر أن المنتدى يُعقد هذا العام ضمن خطة المنتدى العربي للمدن الذكية لعام 2019؛ لتلبية احتياجات المدن والمحافظات والبلديات العربية من خلال نقل التجارب الناجحة، وتوفير خدمات التأهيل والتدريب في مجال التحول الرقمي والذكي بين المدن العربية الأعضاء في منظمة المدن العربية وتمكينها في سعيها للوصول للمدن الذكية.

روابط ذات صلة

“البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال

“البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال
إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل

إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل
هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*