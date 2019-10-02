بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”

المناطق _ الباحة

أكّد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، اهتمام الجامعة بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأن الجامعة سباقة إلى دعم كل ما هو جديد في هذا المجال.

جاء ذلك خلال حضور معاليه ورشة عمل بعنوان ” البنية المؤسسية”، والتي قدمتها عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية “يسر”، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، ووكيل الجامعة للجودة والتطوير الأستاذ الدكتور فارس بن صالح الغامدي، ووكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشرفي وعدد من مسؤولي الجامعة والبرامج في قاعة عمادة التعلم الإلكتروني بالمبنى الرئيسي بالمدينة الجامعية.

وخلال الورشة قدم المتحدثون: المهندس أسامة مدخلي، والمهندس فهد خضران الثبيتي، والمهندس ثامر حسن الزهراني، والمهندس علي أحمد العودان عرضًا تعريفيًّا عن البنية المؤسسية الوطنية، تضمن تعريفًا للمفهوم فضلاً عن فوائد تبني هذا المفهوم المتمثلة في المرونة في تلبية متطلبات الأعمال، وتقليل الوقت والجهد، وتقليل تعقيدات الأنظمة والبيانات، والبنية التحتية، وتقليل تكلفة التطوير، والاستغلال الأمثل للموارد والأجهزة. من جهته استعرض عميد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات عددا من مشاريع الجامعة للتحول الرقمي، مؤكداً سير عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات قدما ويدا بيد إلى جوار شقيقاتها من العمادات والكليات في تقديم ما يليق بصرح علمي كبير كجامعة الباحة.

وشهدت الورشة العديد من المداخلات حول آليات التنفيذ وإنشاء مكتب البنية المؤسسية ومكتب إدارة إجراءات العمل والإجابة على عدد من الاستفسارات حول تنفيذ وتطبيق البنية المؤسسية.