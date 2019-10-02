احدث الأخبار

“البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال
أبرز المواد
 إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس
منطقة القصيم
 هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
أبرز المواد
 زيادة المشاركين في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأعمال التطوعية بنسبة 265 بالمائة
المنطقة الشرقية
 وزير الطاقة الروسي: سيتم توقيع 30 اتفاقية خلال زيارة بوتين للسعودية
أبرز المواد
 النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تستحدث إدارة لـ ” الأمن السيبراني “
المنطقة الشرقية
 بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”
منطقة الباحة
 مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري
أبرز المواد
 “التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”
أبرز المواد
 بعد توجيه أمير الشرقية .. “ناس” تشغل غداً وجهاتها الجديدة من مطار الأحساء
المنطقة الشرقية
“البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال

“البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال

أبرز المواد
إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل

إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل

أبرز المواد
تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس

تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس

منطقة القصيم
هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

أبرز المواد

بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”

بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”
http://almnatiq.net/?p=780710
المناطق _ الباحة
أكّد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، اهتمام الجامعة بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأن الجامعة سباقة إلى دعم كل ما هو جديد في هذا المجال.
جاء ذلك خلال حضور معاليه ورشة عمل بعنوان ” البنية المؤسسية”، والتي قدمتها عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية “يسر”، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، ووكيل الجامعة للجودة والتطوير الأستاذ الدكتور فارس بن صالح الغامدي، ووكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشرفي وعدد من مسؤولي الجامعة والبرامج في قاعة عمادة التعلم الإلكتروني بالمبنى الرئيسي بالمدينة الجامعية.
وخلال الورشة قدم المتحدثون: المهندس أسامة مدخلي، والمهندس فهد خضران الثبيتي، والمهندس ثامر حسن الزهراني، والمهندس علي أحمد العودان عرضًا تعريفيًّا عن البنية المؤسسية الوطنية، تضمن تعريفًا للمفهوم فضلاً عن فوائد تبني هذا المفهوم المتمثلة في المرونة في تلبية متطلبات الأعمال، وتقليل الوقت والجهد، وتقليل تعقيدات الأنظمة والبيانات، والبنية التحتية، وتقليل تكلفة التطوير، والاستغلال الأمثل للموارد والأجهزة. من جهته استعرض عميد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات عددا من مشاريع الجامعة للتحول الرقمي، مؤكداً سير عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات قدما ويدا بيد إلى جوار شقيقاتها من العمادات والكليات في تقديم ما يليق بصرح علمي كبير كجامعة الباحة.
وشهدت الورشة العديد من المداخلات حول آليات التنفيذ وإنشاء مكتب البنية المؤسسية ومكتب إدارة إجراءات العمل والإجابة على عدد من الاستفسارات حول تنفيذ وتطبيق البنية المؤسسية.

روابط ذات صلة

أمطار غزيرة على محافظة قلوة وغامد الزناد

أمطار غزيرة على محافظة قلوة وغامد الزناد
مدني الباحة: هطول أمطار غزيرة ولم يتم تسجيل أي حوادث أو وفيات

مدني الباحة: هطول أمطار غزيرة ولم يتم تسجيل أي حوادث أو وفيات
مدني الباحة يخرج محتجز الموتيلات

مدني الباحة يخرج محتجز الموتيلات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*