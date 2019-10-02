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أمانة الاحساء تستحدث إدارة لـ ” الأمن السيبراني “

أمانة الاحساء تستحدث إدارة لـ ” الأمن السيبراني “
http://almnatiq.net/?p=780715
المناطق _ الاحساء
تمشياً مع توجهات قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – ، وتجسيداً لأهمية تطوير بيئات وموثوقية المنظمات والمؤسسات الحكومية التي تعتمد على استخدام التقنية الحديثة في اعمالها ، اصدر أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، قراراً يقضي باستحداث ( إدارة الأمن السيبراني ) وتعيين المهندس بدر البلوي مديراً لها وتكون مرجعيتها المباشرة لمكتب الأمين.
وذكر الملحم ان الأمانة وانطلاقاً من دعم واهتمام حكومتنا الرشيدة – يحفظها الله– ، وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، استحدثت هذه الإدارة .

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