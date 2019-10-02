احدث الأخبار

النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تستحدث إدارة لـ ” الأمن السيبراني “
المنطقة الشرقية
 بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”
منطقة الباحة
 مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري
أبرز المواد
 “التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”
أبرز المواد
 بعد توجيه أمير الشرقية .. “ناس” تشغل غداً وجهاتها الجديدة من مطار الأحساء
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
منطقة القصيم
 نائب أمير الشرقية: القطاع الرياضي يشهد قفزات نوعية في ظل دعم حكومةخادم الحرمين الشريفين
المنطقة الشرقية
 بلدية الخبر .. صحة البيئة تغلق 198 منشأة وترصد 9035 مخالفة خلال عام 1440
المنطقة الشرقية
 إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً لقائدات معاهد وبرامج التربية الخاصة
منطقة الجوف
 كلية الشريعة بجامعة الملك خالد تنظم لقاءً لطلاب الدراسات العليا
منطقة عسير
 محافظ وادي الدواسر يكرم “آل مجلي” بمناسبة تكليفه وكيلاً لمحافظة رماح
منطقة الرياض
النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة

النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة

أبرز المواد
أمانة الاحساء تستحدث إدارة لـ ” الأمن السيبراني “

أمانة الاحساء تستحدث إدارة لـ ” الأمن السيبراني “

المنطقة الشرقية
بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”

بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”

منطقة الباحة
مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري

مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري

أبرز المواد

النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة

النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة
http://almnatiq.net/?p=780721
المناطق _ الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة الرصد في النيابة العامة لاحظت قيام أحد الاشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في تطبيق تويتر بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعياً بأن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك.
وبين أنه بمباشرة الحالة، وإحضار هذا الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته. كما تبين كذلك أنه لم يسبق وأن قدم أية مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم.
وتوصلت النيابة كذلك من خلال مجريات التحقيق إلى أن المذكور، سبق وأن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه تم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة.
من جانب آخر أكدت النيابة العامة في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقاً للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.

روابط ذات صلة

مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري

مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري
“التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”

“التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”
“البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال

“البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*