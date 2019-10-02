احدث الأخبار

وزير الطاقة الروسي: سيتم توقيع 30 اتفاقية خلال زيارة بوتين للسعودية
أبرز المواد
 النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تستحدث إدارة لـ ” الأمن السيبراني “
المنطقة الشرقية
 بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”
منطقة الباحة
 مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري
أبرز المواد
 “التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”
أبرز المواد
 بعد توجيه أمير الشرقية .. “ناس” تشغل غداً وجهاتها الجديدة من مطار الأحساء
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
منطقة القصيم
 نائب أمير الشرقية: القطاع الرياضي يشهد قفزات نوعية في ظل دعم حكومةخادم الحرمين الشريفين
المنطقة الشرقية
 بلدية الخبر .. صحة البيئة تغلق 198 منشأة وترصد 9035 مخالفة خلال عام 1440
المنطقة الشرقية
 إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً لقائدات معاهد وبرامج التربية الخاصة
منطقة الجوف
 كلية الشريعة بجامعة الملك خالد تنظم لقاءً لطلاب الدراسات العليا
منطقة عسير
وزير الطاقة الروسي: سيتم توقيع 30 اتفاقية خلال زيارة بوتين للسعودية

وزير الطاقة الروسي: سيتم توقيع 30 اتفاقية خلال زيارة بوتين للسعودية

أبرز المواد
النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة

النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة

أبرز المواد
أمانة الاحساء تستحدث إدارة لـ ” الأمن السيبراني “

أمانة الاحساء تستحدث إدارة لـ ” الأمن السيبراني “

المنطقة الشرقية
بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”

بحضور معالي مدير جامعة الباحة.. برنامج يسر يقدم ورشة عمل عن ” البنية المؤسسية”

منطقة الباحة

وزير الطاقة الروسي: سيتم توقيع 30 اتفاقية خلال زيارة بوتين للسعودية

وزير الطاقة الروسي: سيتم توقيع 30 اتفاقية خلال زيارة بوتين للسعودية
http://almnatiq.net/?p=780724
المناطق _ الألمانية

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء بأنه سيتم توقيع 30 اتفاقية وصفقة ومذكرة تفاهم بين بلاده والسعودية خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية خلال الشهر الجاري.
جاء تصريح نوفاك على هامش أسبوع الطاقة الروسي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الروسية موسكو اليوم. ووفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء، فإن نوفاك لم يوضح عدد الاتفاقيات التي ستكون مرتبطة بقطاع الطاقة.
وكانت مصادر من البلدين لفتت إلى أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية والأوضاع في كل من سورية واليمن ومنطقة الخليج.
وشهدت العلاقات الروسية السعودية تطورات إيجابية كبيرة على مدار الأعوام القليلة الماضية. كما أن الجانبين يتعاونان بصورة وثيقة من أجل ضبط إنتاج النفط، وذلك في إطار التعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها.

روابط ذات صلة

النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة

النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة
مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري

مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري
“التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”

“التقاعد”: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*