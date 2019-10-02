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تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس

تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس

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تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس

تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس
http://almnatiq.net/?p=780731
المناطق _ عنيزة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة عن موعد إيداع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات عن مدة  أربعة أشهر و٩ أيام في حسابات المستفيدين، حيث أوضح مدير الشؤون المالية والإدارية الأستاذ خالد بن صالح الطعيمي: أنه سوف يتم إيداعها بإذن الله يوم الخميس الموافق  ٤ /٢ / ١٤٤١هجري حيث يصل مجمل ما سيتم إيداعه لحوالي سبعة ملايين ريال.

وقال “الطعيمي” أن هذه المكافآت والإعانات تشمل طلبة تحفيظ القرآن، وطلبة التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، مبينا أن ذلك يأتي في إطار حرص حكومتنا الرشيدة حفظها الله على أبناء الوطن من الطلاب والطالبات، مؤكدا على حرص إدارة تعليم عنيزة بقيادة سعادة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح على ضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية والاستفادة منها.

 

 

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