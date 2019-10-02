إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل

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قالت صحة حائل أن الفريق الطبي بمركز القلب تمكن بفضل الله من إجراء جراحة قلب مفتوح طارئة لمريض حيث تم إستئصال جلطة بطول ٥ سم من شريان الأورطي بعد أن تسبت بإنسداد شريان الذراع الأيسر ثلاث مرات ، حيث كان المريض يعاني من آلام صدرية شديدة وتم نقله فوراً إلى قسم القسطرة وأظهرت النتائج وجود ضيق شديد في الشريان الأورطي ويحتاج إلى عملية قلب مفتوح طارئة لإستئصال الجلطة وقد تقرر إجراء عملية قلب مفتوح لإستئصال الجلطة وفتح مجرى شريان الذراع الأيسر

وبعد تلقي الرعاية القلبية اللازمة، استعاد المريض صحته و إستقرار حالته بفضل من الله،

كما تم بنجاح التعامل مع حالة مريض حضر إلى طوارئ مستشفى الملك سلمان التخصصي وكان يعاني من إنتفاخ شديد وحاد بالبطن وبعد الكشف الطبي تبيّن وجود تدهور بالوعي والإدراك وفشل حاد بوظائف الكلى و ارتفاع شديد بنسبة البولينا بالدم وكذلك هبوط شديد بالدورة الدموية وارتفاع بمعدل نبضات القلب وصعوبة شديدة بالتنفس.

وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية للمريض وكذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أظهرت وجود إتساع تسممي شديد بكامل القولون وصل قطر القولون في بعض الأجزاء الى 15 سم وكان القولون على وشك الانفجار.

حيث تم نقل المريض لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة لإستكشاف البطن وعمل الإجراء الجراحي اللازم، وقد أستمرت العملية الجراحية لمدة خمسة ساعات متواصلة تكللت بفضل الله بالنجاح، حيث تحسنت حالته العامة بعد العملية بدرجة الوعي والتنفس والضغط و كذلك وظائف الكلى عادت إلى طبيعتها وتم خروج المريض من المستشفى بفضل الله .