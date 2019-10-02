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سمو أمير جازان بالنيابة يرعى مساء اليوم ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف بالمنطقة

سمو أمير جازان بالنيابة يرعى مساء اليوم ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=780747
جازان _ فضة عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة مساء اليوم , ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف التي تنفذها غرفة جازان تحت شعار “مكّن لمستقبل زاهر” بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكليات التقنية ولجان التنمية وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة, وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.
وسيشهد الحفل المقام بهذه المناسبة تكريم 3200 شاب وفتاة من أبناء وبنات المنطقة استفادوا من الدورات والبرامج التدريبية والأعمال التطويرية التي تضمنتها المبادرة, تحقيقاً لأهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنموية والجهات ذات العلاقة ، في تمكين وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ، والحد من البطالة ورفع معدلات التوطين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة بالتوطين ، وفقا لرؤية المملكة 2030.

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