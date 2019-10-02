حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”

المناطق _ عسير

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر محرم من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (١٨٥٣) ألف وثمان مئة وثلاثة وخمسون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٧٦) ستة وسبعون شخصاً، بينهم (٤٣) ثلاثة وأربعون متهماً من الجنسية الأثيوبية، و (١٩) تسعة عشر متهماً من الجنسية اليمنية، و(٩) تسعة متهمين من الجنسية الصومالية، و (٤) أربعة متهمين من الجنسية السعودية، و(١) ومتهم واحد مجهول الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة واخلاص واقتدار في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون، وسيبقى رجال حرس الحدود، بعون الله وتوفيقه، السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف وتستنزف شباب الوطن ومقدراته ومجتمعه، والله ولي التوفيق.