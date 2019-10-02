سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير المعهد العلمي بجازان حسن بن يحي محرق, وعدداً من منسوبي وطلاب المعهد.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدير المعهد العلمي بجازان والحضور , منوه سموه بدعم القيادة الحكيمة للقطاع التعليمي, مستمعاً إلى عرض لأبرز الأعمال والخدمات التعليمية التي يقدمها المعهد لأبناء المنطقة , مثمناً سموه الجهود التي يبذلها مدير ومنسوبو المعهد , متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم.

من جهته أعرب مدير المعهد العلمي بجازان عن شكره تقديره ومنسوبي وطلاب المعهد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو أمير المنطقة بالنيابة على الدعم الذي أثمر في تقديم العديد من الإنجازات، مؤكداً حرص إدارة المعهد على رفع مستوى الطلاب لتحقيق طموحاتهم وتعزيز مساهمتهم في دفع عجل التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ.