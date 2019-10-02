احدث الأخبار

سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7984.43 نقطة
أبرز المواد
 حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”
أبرز المواد
 من 180 مبادرة أثمرت عنها حلقتي نقاش ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ” كيف نكون قدوة بلغة القرآن”
منطقة مكة المكرمة
 سمو أمير جازان بالنيابة يرعى مساء غدٍ ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف بالمنطقة
أبرز المواد
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة
أبرز المواد
 “البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال
أبرز المواد
 إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس
منطقة القصيم
 هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
أبرز المواد
 زيادة المشاركين في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأعمال التطوعية بنسبة 265 بالمائة
المنطقة الشرقية
 وزير الطاقة الروسي: سيتم توقيع 30 اتفاقية خلال زيارة بوتين للسعودية
أبرز المواد
سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة

سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7984.43 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7984.43 نقطة

أبرز المواد
حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”

أبرز المواد
من 180 مبادرة أثمرت عنها حلقتي نقاش ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ” كيف نكون قدوة بلغة القرآن”

من 180 مبادرة أثمرت عنها حلقتي نقاش ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ” كيف نكون قدوة بلغة القرآن”

منطقة مكة المكرمة

سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة

سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=780764
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير المعهد العلمي بجازان حسن بن يحي محرق, وعدداً من منسوبي وطلاب المعهد.
وفي بداية اللقاء رحب الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدير المعهد العلمي بجازان والحضور , منوه سموه بدعم القيادة الحكيمة للقطاع التعليمي, مستمعاً إلى عرض لأبرز الأعمال والخدمات التعليمية التي يقدمها المعهد لأبناء المنطقة , مثمناً سموه الجهود التي يبذلها مدير ومنسوبو المعهد , متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم.
من جهته أعرب مدير المعهد العلمي بجازان عن شكره تقديره ومنسوبي وطلاب المعهد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو أمير المنطقة بالنيابة على الدعم الذي أثمر في تقديم العديد من الإنجازات، مؤكداً حرص إدارة المعهد على رفع مستوى الطلاب لتحقيق طموحاتهم وتعزيز مساهمتهم في دفع عجل التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ.

 

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7984.43 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7984.43 نقطة
حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”
سمو أمير جازان بالنيابة يرعى مساء غدٍ ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف بالمنطقة

سمو أمير جازان بالنيابة يرعى مساء غدٍ ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*