احدث الأخبار

الأول من نوعه في المملكة .. هيئة الاستثمار وشركة ” جي إل رافا ” الكورية توقعان اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية بقيمة 1.2 مليار
أبرز المواد
 سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7984.43 نقطة
أبرز المواد
 حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”
أبرز المواد
 من 180 مبادرة أثمرت عنها حلقتي نقاش ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ” كيف نكون قدوة بلغة القرآن”
منطقة مكة المكرمة
 سمو أمير جازان بالنيابة يرعى مساء غدٍ ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف بالمنطقة
أبرز المواد
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة
أبرز المواد
 “البيئة” تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال
أبرز المواد
 إنقاذ حياة مريضين بالقلب في حائل
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يودع قرابة 7 ملايين ريال للطلبة المستفيدين.. الخميس
منطقة القصيم
 هدف: 10 آلاف خريج جامعي استفادوا من الفرص التدريبية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
أبرز المواد
 زيادة المشاركين في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأعمال التطوعية بنسبة 265 بالمائة
المنطقة الشرقية
الأول من نوعه في المملكة .. هيئة الاستثمار وشركة ” جي إل رافا ” الكورية توقعان اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية بقيمة 1.2 مليار

الأول من نوعه في المملكة .. هيئة الاستثمار وشركة ” جي إل رافا ” الكورية توقعان اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية بقيمة 1.2 مليار

أبرز المواد
سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة

سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7984.43 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7984.43 نقطة

أبرز المواد
حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”

أبرز المواد

الأول من نوعه في المملكة .. هيئة الاستثمار وشركة ” جي إل رافا ” الكورية توقعان اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية بقيمة 1.2 مليار

الأول من نوعه في المملكة .. هيئة الاستثمار وشركة ” جي إل رافا ” الكورية توقعان اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية بقيمة 1.2 مليار
http://almnatiq.net/?p=780769
المناطق _ الرياض

وقعت الهيئة العامة للاستثمار وشركة ” جي إل رافا ” الكورية القابضة ، اليوم بمقر الهيئة في الرياض، اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية في المملكة في مشروع يعد الأول من نوعه محلياً ليغطي مختلف مراحل تصنيع الأدوية البيولوجية بما في ذلك تصنيع المواد الأولية .
وتضمنت الاتفاقية قيام الشركة ببناء منشأة لتصنيع 30 منتجًا من منتجات التقنية البيولوجية في المملكة، إضافة إلى تصنيع 5 منتجات ابتكارية أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووقع الاتفاقية من طرف الهيئة، وكيل المحافظ لتطوير وجذب الاستثمار سلطان مفتي، ومن طرف شركة جي إل رافا الكورية رئيس مجلس إدارتها جايجان وانج ، وبحضور مدير المشروع شانجيو يون .
وكشف مدير إدارة قطاع الأدوية في الهيئة العامة للاستثمار العباس بن سعد الغامدي ، أن المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، يعكس اهتمام المستثمرين وقادة الأعمال بالفرص الاستثمارية التي يتميز بها قطاع الرعاية الصحية في السوق السعودي، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها محليًّا وعالميًّا على توطين أكبر لخدمات الرعاية الصحية وصناعة الأدوية لمواكبة الطلب في السوق المحلي.
من جانبه بين جايجان وانج ، أن شركة ” جي إل رافا ” تسعى إلى أن تكون واحدة من الشركات الدولية التي لها تواجد في السوق السعودي في مجال صناعة الأدوية البيولوجية، منوهًا إلى أن الشركة تسعى إلى صناعة المنتجات الابتكارية ودعم المملكة في توجهها لزيادة التصنيع المحلي لمنتجات التقنية البيولوجية وتعزيز مهارات رأس المال البشري السعودي .
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم تهدف إلى بدء التصنيع المحلي للمضادات البيولوجية أحادية النسيلة “monoclonal antibody” والمواد الدوائية الخام وغيرها، مؤكدًا حرص شركة ” جي إل رافا ” على العمل مع الجهات المعنية في المملكة لاستدامة التعاون لتوفير بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية السعودي وتطوير المهارات المحلية .
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكورية :” إن الشركة تعتزم استثمار 1.2 مليار ريال مما سيوفر 300 فرصة عمل بمهارات عالية التدريب والتأهيل في مجال صناعة الأدوية البيولوجية ” .
يُشار إلى أن شركة ” جي إل رافا ” تهدف إلى بدء ممارسة أعمالها في المملكة بصفتها إحدى الشركات الكورية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية السعودي، وإحدى الشركات الكورية الدولية الأولى في توطين صناعة الأدوية وتصنيع منتجات التقنية البيولوجية في المملكة.
وشهدت المملكة نموًّا كبيرًا في عدد التراخيص الاستثمارية؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً عن إصدار 291 رخصة استثمار اجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا، كما قطعت المملكة شوطًا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبًا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55% من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي خاضعة للإصلاح، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية في المملكة، واعتماد إجراءات أسرع وأكثر سهولةً لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.

 

روابط ذات صلة

سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة

سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمنطقة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7984.43 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7984.43 نقطة
حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب ما يقارب الطنين من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*