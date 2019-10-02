سمو أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مركز الإدارة المحلية

المناطق _ الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، أمين عام مركز الإدارة المحلية الدكتور زاهر بن عبدالرحمن عثمان.

وقدم الدكتور زاهر مقترحا عن إمكانية إنشاء مركز اتصال شامل وموحد لخدمة المواطنين في مدينة الرياض وذلك لتوفير بوابة شاملة وموحدة للمواطنين لطلب الخدمات أو الاستفسار أو نحو ذلك بحيث لا تقتصر على الخدمات البلدية فحسب بل تتعداها إلى جميع القطاعات الخدمية الأخرى كالجوازات والمرور والأحوال المدنية والخدمات الاجتماعية.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن تقديره واهتمامه بالفكرة المقدمة وبحثها للدراسة والتفعيل العام، معرباً عن شكره وامتنانه لكل من ساهم فيها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.