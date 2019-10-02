مجلس جامعة الباحة يوافق على ترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا

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ترأس معالي مُدير الجامعة الأستاذ الدكـتور عبدالله بن يحيى الحسين، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الأولي للعام الجامعي الحالي 1440 / 1441هـ في قاعة المجلس بإدارة الجامعة في المدينة الجامعية، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة.

رفع معالي مدير الجامعة في بداية الجلسة باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة، أسمى التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم لهذا الوطن العزيز نعمة الأمن والأمان.

وبمناسبة بداية العام الجامعي الجديد بارك معاليه لطلاب والطالبات وتمنى أن يكون هذا العام عام عطاء وتميز يسهم في مسيرة الجامعة وتطورها وتحقيق مزيد من الإنجازات في شتى المجالات، وحث القائمين على الجامعة ببذل قصارى جهدهم ، واستثمار الوقت والمساهمة الفاعلة في مسيرة الجامعة، كما خصَّ معاليه الترحيب وتقديم التهنئة إلى المنضمين الجدد لعضوية مجلس الجامعة، وكذلك إلى عضوية اللجنة الاستشارية.

وقد أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في جلسته الأولي للعام الجامعي 1440 /1441هـ، المتعلقة بعدد من المواضيع الأكاديمية التي تتعلق بالطلاب والعملية التعليمية، واتخذ القرارات المناسبة حيالها.

وأضاف الدكتور الغامدي أن المجلس أصدر عدداً من القرارات تتضمن ترقية عضو من أعضاء هيئة التدريس على درجة أستاذ ، وترقية 2 من أعضاء هيئة التدريس على رتبة أستاذ مشارك ، وتعيين 7 من أعضاء هيئة التدريس على درجة أستاذ مساعد، وتعين 7 من المعيدين على رتبة محاضر، ومنح فرص إضافية دارسين لعديد 136 طالب وطالبة من طلاب وطالبات الدراسات العليا ، إضافة إلى إعادة تشكيل المجلس العلمي واللجنة الدائمة لشؤون للابتعاث والتدريب ، واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ، وتعيين أعضاء هيئة تحرير المجلة العلمية للعلوم الإنسانية ، وكذلك تعيين أعضاء هيئة تحرير المجلة العلمية الأساسية والتطبيقية ومجلة جامعة الباحة لأبحاث طلاب الدراسات العليا ، كما وافق المجلس على ترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا. كما اتخذ المجلس قرارات في عدد من المواضيع ذات العلاقة بعمل الجامعة والكليات والعمادات التابعة لها.