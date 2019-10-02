سمو أمير الجوف يرأس اجتماع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة

المناطق _ جوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، اجتماعاً بمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة، بحضور وكلاء الإمارة.

واستهل سموه الاجتماع بالشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام ساهم في تطويرها في جميع المجالات لتحقيق تطلعات أبناء المنطقة .

وقال المنسق الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن سمو أمير المنطقة, شدّد على أهمية دور المحافظين في متابعة أعمال المحافظة والإشراف على أداء العاملين فيها, وكذلك متابعة أعمال المراكز المرتبطة بها والتأكد من حسن سير العمل فيها, ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية الموجودة بما يحقق احتياجات المواطنين وفق الأنظمة والتعليمات.

وأوضح الحموان أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية والاجتماعية، بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، ومناقشة تطوير العمل الإلكتروني والربط بين المحافظات والمراكز التابعة ومركز صوير .

وفي الختام أكد سمو أمير منطقة الجوف على ضرورة متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة ، والعمل على تسهيل إجراءات خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية .

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان .