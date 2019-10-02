احدث الأخبار

سمو أمير الجوف يرأس اجتماع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من جدة
أبرز المواد
 مجلس جامعة الباحة يوافق على ترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا
منطقة الباحة
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر يلتقي وزير الدفاع
دولي
 مثقفو جدة يحتفون بمحمد جبر على منبر عبقر
منطقة جازان
 مدير تعليم جدة لأبنائه الطلاب : أنتم عدة هذا الوطن ومستقبلة
منطقة مكة المكرمة
 تحت شعار “النشاط البدني للآلام المزمنة “.. مركز التأهيل الشامل بأبها يحتفي باليوم العالمي للعلاج الطبيعي
منطقة عسير
 “الصندوق العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر سبتمبر
أبرز المواد
 محمد بن عبدالعزيز يشيد بتنظيم الجامعة لملتقى “مستعدون للمستقبل”
أبرز المواد
 مدن” تشارك في المؤتمر والمعرض السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء
منطقة الرياض
 التعليم تزيد نسبة المستفيدين من برامج التربية الخاصة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مركز الإدارة المحلية
أبرز المواد
سمو أمير الجوف يرأس اجتماع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة

سمو أمير الجوف يرأس اجتماع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من جدة

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من جدة

أبرز المواد
مجلس جامعة الباحة يوافق على ترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا

مجلس جامعة الباحة يوافق على ترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا

منطقة الباحة
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر يلتقي وزير الدفاع

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر يلتقي وزير الدفاع

دولي

سمو أمير الجوف يرأس اجتماع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة

سمو أمير الجوف يرأس اجتماع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=780829
المناطق _ جوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، اجتماعاً بمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة، بحضور وكلاء الإمارة.

واستهل سموه الاجتماع بالشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام ساهم في تطويرها في جميع المجالات لتحقيق تطلعات أبناء المنطقة .

وقال المنسق الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن سمو أمير المنطقة, شدّد على أهمية دور المحافظين في متابعة أعمال المحافظة والإشراف على أداء العاملين فيها, وكذلك متابعة أعمال المراكز المرتبطة بها والتأكد من حسن سير العمل فيها, ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية الموجودة بما يحقق احتياجات المواطنين وفق الأنظمة والتعليمات.

وأوضح الحموان أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية والاجتماعية، بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، ومناقشة تطوير العمل الإلكتروني والربط بين المحافظات والمراكز التابعة ومركز صوير .

وفي الختام أكد سمو أمير منطقة الجوف على ضرورة متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة ، والعمل على تسهيل إجراءات خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية .

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان .

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من جدة

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من جدة
“الصندوق العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر سبتمبر

“الصندوق العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر سبتمبر
محمد بن عبدالعزيز يشيد بتنظيم الجامعة لملتقى “مستعدون للمستقبل”

محمد بن عبدالعزيز يشيد بتنظيم الجامعة لملتقى “مستعدون للمستقبل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*