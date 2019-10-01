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محلي املج يناقش استكمال الطرق الرئيسية وطرق القرى

محلي املج يناقش استكمال الطرق الرئيسية وطرق القرى

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محلي املج يناقش استكمال الطرق الرئيسية وطرق القرى

محلي املج يناقش استكمال الطرق الرئيسية وطرق القرى
http://almnatiq.net/?p=780833
أملج _ فايز السميري
ناقش المجلس المحلي خلال جلسته الثانية لهذا العام التي عقدت بمقر المحافظة اليوم برئاسة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي استكمال الطرق الرئيسية المزدوجة التي تخدم امتداد المحافظة ونموها العمراني.
 وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الادارات الخدمية والتعليمية والاعضاء المعينين وعضو مجلس المنطقة مبارك بن سلامه العرد مناقشة جدول الأعمال الذي اشتمل على اكتمال امتداد الطريق المار مابين المستشفى والمحافظة، وفتح طريق الملك عبدالعزيز وبعض الطرق الحيوية التي تخدم القرى وعدد من المواضيع التي تصب في الصالح العامة وتنمية المحافظة ، ومقترحات الاعضاء واستعراض قرارات المجلس البلدي التي رفعت للوزارة باحتياجات املج والجهات ذات العلاقة ، وابان رئيس بلدي املج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني بان وزارة البلديات افادت بان تلك المطالب جاري دراستها.

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