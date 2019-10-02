أمين الجوف يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار

المناطق _ الجوف

في إطار الاستعداد لموسم الأمطار لهذا العام وجه أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف الشرعان الوكالات والإدارات المختصة بالأمانة والبلديات التابعة الاستعداد لموسم الأمطار وأكد الشرعان على المختصين عمل الصيانة الدورية لقنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة والفرعية والأحياء ، مع تنظيف المناهل وإزالة الرواسب التي تعوق تدفق المياه منها، واستبدال الأغطية التالفة، واستمرار تنفيذ الجولات الميدانية على قنوات السيول للوقوف على أداء المضخات، بالإضافة لمتابعة المحطات الرئيسة لتجميع المياه وضمان عملها بطاقتها الكاملة. وإزالة أي مخلفات تعيق جريان السيول بها في جميع أنحاء منطقة الجوف .

كما جهزت الأمانة جميع الآليات والمعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والتجمعات المائية وسحبها على أهمية الاستعداد للتدخل وقت الحاجة، كما وجهت جميع البلديات المرتبطة بتعزيز الاستعدادات لأي طارئ خلال موسم الأمطار للعام الحالي .

وأكد الشرعان ان هذه التوجيهات تأتي وفق متابعة مستمرة ومباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي .