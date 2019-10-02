لجنة التنمية الاجتماعية بحقل تعقد اجتماعها الـسادس

المناطق _ تبوك

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة حقل اجتماعها السادس برئاسة رئيس مجلس الإدارة نايف فريج العمراني بحضور أعضاء المجلس وذلك في مقر اللجنة بمدينة حقل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة البرامج والأنشطة والفعاليات التي ستنفذها اللجنة الاجتماعية الأهلية في الفترة القادمة التي تلامس المجتمع وتخدم فئاته من الجنسين ومنها عقد دورات تدريبية لتطوير الذات بالتعاون مع الكلية التقنية بالمحافظة خلال الشهرين القادمين كمرحلة أولى كما جرت مناقشة المرحلة الثانية لدورات بالجهود الذاتية للجنة والتي سوف تنطلق مطلع عام 2020م.

كما اطلع الأعضاء خلال الجلسة على الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة السابقة ومراجعتها بما فيها مشروع ضيافة الأطفال في حرم الكلية الجامعية بحقل وما يقدمه من خِدْمات لمنسوبي الكلية وطالبات الكلية والمجتمع المحلي بالإضافة إلى مناقشة وجودة المشروع من الناحية الاجتماعية والتعليمية والصحية.

وفي نهاية الجلسة أعرب ” العمراني ” عن شكره لإدارة الكلية التقنية والكلية الجامعية بالمحافظة على تعاونهم لتحقيق أهداف وبرامج اللجنة.