احدث الأخبار

تعليم تبوك ينظم لقاءً لقادة المدارس
منطقة تبوك
 محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
منطقة تبوك
 لجنة التنمية الاجتماعية بحقل تعقد اجتماعها الـسادس
منطقة تبوك
 أمين الجوف يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار
منطقة الجوف
 محلي املج يناقش استكمال الطرق الرئيسية وطرق القرى
منطقة تبوك
 سمو أمير الجوف يرأس اجتماع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز في المنطقة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من جدة
أبرز المواد
 مجلس جامعة الباحة يوافق على ترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا
منطقة الباحة
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر يلتقي وزير الدفاع
دولي
 مثقفو جدة يحتفون بمحمد جبر على منبر عبقر
منطقة جازان
 مدير تعليم جدة لأبنائه الطلاب : أنتم عدة هذا الوطن ومستقبلة
منطقة مكة المكرمة
 تحت شعار “النشاط البدني للآلام المزمنة “.. مركز التأهيل الشامل بأبها يحتفي باليوم العالمي للعلاج الطبيعي
منطقة عسير
تعليم تبوك ينظم لقاءً لقادة المدارس

تعليم تبوك ينظم لقاءً لقادة المدارس

منطقة تبوك
محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

منطقة تبوك
لجنة التنمية الاجتماعية بحقل تعقد اجتماعها الـسادس

لجنة التنمية الاجتماعية بحقل تعقد اجتماعها الـسادس

منطقة تبوك
أمين الجوف يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار

أمين الجوف يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار

منطقة الجوف

تعليم تبوك ينظم لقاءً لقادة المدارس

تعليم تبوك ينظم لقاءً لقادة المدارس
http://almnatiq.net/?p=780845
المناطق _ تبوك
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم , لقاءً لقادة المدارس بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية “بنين” بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير, وذلك على مسرح الإدارة.
وفي بداية اللقاء أكد القعير أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المنطقة الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في الميدان التربوي ونقل الصورة الحقيقية لدور المعلم، وما تمثله رسالته من دور محوري في مسيرة التطوير التربوي والتعليمي حثاً قادة المدارس على بذل المزيد من الجهود لتمكين دور المدرسة وجعلها أكثر تفاعلا مع المجتمع المحيط، وبناء شراكات مجتمعية فاعلة والاهتمام بمهارات ونواتج التعلم.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالانضباط المدرسي وأهمية بداية اليوم الدراسي بشكل فاعل ومراعاة جوانب الأمن والسلامة وتطبيق خطط الإخلاء وتدريب المعلمين والطلاب عليها والاستلام اليومي للبريد الإلكتروني والرد على المخاطبات والمراسلات الرسمية أولاً بأول.
وفِي ختام اللقاء أشار المساعد إلى ضرورة تطوير المبادرات الداعمة في الميدان التعليمي وتشجيع المبدعين.

روابط ذات صلة

محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
لجنة التنمية الاجتماعية بحقل تعقد اجتماعها الـسادس

لجنة التنمية الاجتماعية بحقل تعقد اجتماعها الـسادس
محلي املج يناقش استكمال الطرق الرئيسية وطرق القرى

محلي املج يناقش استكمال الطرق الرئيسية وطرق القرى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*