تعليم تبوك ينظم لقاءً لقادة المدارس

المناطق _ تبوك

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم , لقاءً لقادة المدارس بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية “بنين” بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير, وذلك على مسرح الإدارة.

وفي بداية اللقاء أكد القعير أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المنطقة الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في الميدان التربوي ونقل الصورة الحقيقية لدور المعلم، وما تمثله رسالته من دور محوري في مسيرة التطوير التربوي والتعليمي حثاً قادة المدارس على بذل المزيد من الجهود لتمكين دور المدرسة وجعلها أكثر تفاعلا مع المجتمع المحيط، وبناء شراكات مجتمعية فاعلة والاهتمام بمهارات ونواتج التعلم.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالانضباط المدرسي وأهمية بداية اليوم الدراسي بشكل فاعل ومراعاة جوانب الأمن والسلامة وتطبيق خطط الإخلاء وتدريب المعلمين والطلاب عليها والاستلام اليومي للبريد الإلكتروني والرد على المخاطبات والمراسلات الرسمية أولاً بأول.

وفِي ختام اللقاء أشار المساعد إلى ضرورة تطوير المبادرات الداعمة في الميدان التعليمي وتشجيع المبدعين.