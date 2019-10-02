حمد الله وأمرابط يغيبان عن معسكر النصر

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كشفت تقارير صحفية أن ثنائي النصر، عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط لن يلتحقا بمعسكر الفريق في الإمارات

وقرر المدير الفني للنصر، روي فيتوريا، إقامة معسكر في مدينة جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فترة التوقف الدولي، من أجل تحديد الروح المعنوية للفريق، ورفع لياقتهم البدنية

وذكرت التقارير أن معسكر النصر سيفتقد للثنائي المغربي، رغم حرص فيتوريا على الاحتفاظ بأكبر عدد من اللاعبين الدوليين بالفريق، من أجل تواجدهما في معسكر المنتخب المغربي، تحت قيادة المدير الفني وحيد خليلوزيتش

وكان خليلوزيتش قد قرر ضم عبد الرزاق حمد الله، في معسكر المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة، بعد الأزمة التي شهدتها الفترة السابقة، حينما خرج حمد الله من معسكر المنتخب، قبل نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر