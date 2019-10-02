وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي الدواسر تحتفي باليوم الوطني الـ 89

وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

شهد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، يوم أمس الاحتفاء الذي اقامته وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر باليوم الوطني الــ 89 للمملكة ، في المدينة الجامعية بكلية الآداب والعلوم بحضور عمداء كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والأمنية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وقد بدأ الاحتفاء بالسلام الوطني ومن ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم فكلمة لوكيل الجامعة للفروع المكلف الدكتور عبدالرحمن الخضيري ألقها نيابة عنه عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور عمر المطيري ، رفع فيها التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان وزير الدفاع – حفظهما الله- كما هنأ المرابطين في الحد الجنوبي والمواطنين ، وأكد على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تحمل ذكرى التأسيس و التوحيد على يدي مرسي دعائم هذه البلاد وباني نهضتها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ بعد ملحمة من البطولات تلاها الأمن والأمان والاستقرار والخير العميم والتقدم والرخاء والازدهار ليتمم تلك المسيرة العطرة أبنائه الملوك ممن ساروا على نهجه فكان كل منهم خير خلف لخير سلف

ثم شاهد الحضور عرض مرئي بعنوان ” حياة الوطن ” ، فقصيدة بعنوان ” موطن المجد ” للدكتور عبدالله بن راجس الخضاري ، فعرض مرئي آخر بعنوان ”تاريخ آل سعود” ، القى بعده الطالب عبيد مبارك الحماد كلمة عن زملائه تناول فيها مشاعر طلاب كليات محافظتي وادي الدواسر والسليل ، وشكرهم لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي ، مؤكداً ان هذا اليوم يوم تجديد الولاء والانتماء والاحتفال بكل إنجازات الوطن والإصرار على تحقيق الأحلام والأمنيات ، واختتم الحفل بمشاركة الجميع في لوحة بصمة وطن .