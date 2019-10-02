أمين المنطقة الشرقية يفتتح ملتقى “تجار الأطعمة”

المناطق _ الدمام

أفتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الأربعاء الموافق 3/2/1441هـ، معرض تجار الأطعمة المقام في معارض الظهران الدولية، والذي تشارك فيه وكالة الاستثمار وتنمية الايرادات بأمانة المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الجهات العامة والمنشآت الخاصة، لدورها الهام في تعزيز وتدعيم التواصل و الشراكة بين المستثمرين ورواد الأعمال والمستفيدين، وفور وصول معاليه قام بقص الشريط ايذانا بافتتاح المعرض، بعدها قام بتكريم الرعاة المشاركين بالمعرض، عقب ذلك قام أمين الشرقية بجولة شملت كافة أركان المعرض واستمع الى شرح مفصل عن محتوياته، وعقب الافتتاح أدلى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتصريح صحفي قال فيه: إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان تسعى الى تطوير منظومة الاستثمارات في المنطقة وتحفيز المستثمرين بإطلاق مبادرات وخدمة متعددة، إضافة إلى طرح فرص استثمارية مبتكرة في مختلف الأنشطة الاستثمارية المطروحة والمجالات والذي من ضمنها مجال الأطعمة وتورديها، معربا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المعرض، والذي تحرص الأمانة بالمشاركة فيه لدوره الهام في تعزيز وتدعيم التواصل و الشراكة بينها وبين المستثمرين ورواد الأعمال والمستفيدين بشكل عام، والاستفادة من الخِبرات والمقترحات المطروحة وبناء الشراكات والعمل على خط متوازي للسير نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات التنموية للمنطقة، ما يسهم في أهداف (برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠)، وأضاف بأن المعرض يستهدف ٢٤ نوع مختلف من الموردين و مقدمي الخدمات لعرض فرص الاستثمار المتاحة وعقد الصفقات، وتبادل الآراء والأفكار، إضافة إلى تنظيم عدد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى الارتقاء بصناعة الأطعمة والمشروبات إلى آفاق جديدة ؛ ضمن مساعيها في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة الشرقية.

يذكر أن مشاركة أمانة المنطقة الشرقية في ملتقى “تجار الأطعمة” الذي انطلقت فعالياته اليوم، والذي يجمع جميع موردي قطاع المطاعم والمقاهي ويستهدف ٢٤ نوع مختلف من الموردين و مقدمي الخدمات لعرض فرص الاستثمار المتاحة وعقد الصفقات، وتبادل الآراء والأفكار، إضافة إلى تنظيم عدد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى الارتقاء بصناعة الأطعمة والمشروبات إلى آفاق جديدة ؛ ضمن مساعيها في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة الشرقية.

إذ عملت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرًا على تطوير منظومة الاستثمارات في المنطقة وتحفيز المستثمرين بإطلاق مبادرات وخدمة متعددة، اضافة إلى طرح فرص استثمارية مبتكرة في مختلف الأنشطة والمجالات والذي يعد مجال الأطعمة وتورديها من أبرز الأنشطة الاستثمارية المطروحة.

كما أطلقت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الخدمات الداعمة والمحفزة لرواد الأعمال والتي اسهمت بدورها في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية لشباب وشابات المنطقة، من بينها استحداث فرص استثمارية مُبتكرة جاذبة وتقديم الخدمات إلكترونيا دون الحاجة للزيارة الحضورية وذلك باستخدام أحدث التطبيقات والتقنيات الذكية، والاستغناء عن التعاملات الورقية في إصدار الرخص أو التجديد وحتى الإلغاء و متابعة العقود الاستثمارية والاطلاع على الفرص المطروحة و تصفح الخارطة الاستثمارية عن طريق تطبيق “استثماري” للأجهزة الذكية و الذي يهدف إلى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، وتصنيفها حسب النشاط والمواقع الاستثمارية الشاغرة بكل شفافية، بالإضافة إلى التواصل إلكترونيا والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.