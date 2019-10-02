الاتصالات : 100 فريق يتأهل للتصفيات النهائية الوطنية للروبوت “WRO”

المناطق - واس

تأهل 100 فريق في التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت “WRO”، التي أقيمت فعالياتها، اليوم، بتنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشاركة عدد من الجهات ذات الصلة, وأخرى تعليمية، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وتهدف المسابقة في ثوبيها الوطني والعالمي إلى تعزيز استخدام تقنية الروبوت في تطبيق منهجية “Steam” للمهتمين بهذه التقنية، وبناء جيل رقمي مبتكر قادر على مواكبة مستجدات العصر الرقمي، وتأهيله للوظائف المستحدثة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يضمن الوصول بالمملكة إلى طليعة الدول المبتكرة في هذا المجال الحيوي والهام, وإشعال فتيل الإبداع لدى الفئات المستهدفة بالمسابقة لاكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى إبراز دور الشباب السعودي بدعم مشاركتهم في المحافل الدولية.

وحول التصفيات، أكّد وكيل الوزارة لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، أن الوزارة ومن خلال هذه المسابقة تسعى إلى تنمية قدرات الشباب الرقمية، واستثمار قدراتهم وتعظيم مردوداتهم، وتسخيرها في دفع عملية التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التصفيات تُعد سانحة جيدة لالتقاء المبتكرين والمطورين والمبرمجين وإخراج الأعمال الإبداعية وتقديم مشاريع وابتكارات رقمية للأولمبياد العالمي تناسب الطفرة الرقمية التي تشهدها المملكة.

ولفت الانتباه إلى أن الوزارة قامت في وقت سابق بتدريب وتأهيل أكثر من 800 فريق على مستوى المملكة، إضافةً إلى إقامة العديد من الورش التدريبية شملت أكثر من 8 مناطق بالمملكة بعدد 664 مستفيد، إلى جانب إصدار 100.000, رخصة مجانية للدروس العلمية على منصة “Be-Steam”، مبيناً أن الوزارة سترعى الفرق الفائزة تمهيداً لابتعاثها لتمثيل المملكة في نهائيات الأولمبياد العالمي للروبوت, الذي ستتم إقامته في الشهر المقبل بجمهورية هنغاريا, علماً بأن التصفيات النهائية على مستوى المملكة ستختتم خلال الفترة 6-7 أكتوبر 2019م بمشاركة أكثر من300 متسابق، بينما ستقام التصفية العالمية في دولة هنغاريا خلال الفترة 8 – 10 نوفمبر 2019م وسيشارك 8 فرق مؤهلة لتمثل المملكة في الأولمبياد العالمي لأول مرة.

وتتضمن المسابقة أربع فئات رئيسة، أولها الفئة العادية، وتدور حول المنافسة على تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، وتتيح الفئة الثانية وهي كرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء؛ لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها،

فيما سيتم ضمن الثالثة “الفئة المفتوحة” تحديد عنوان مشترك لجميع الفرق المشاركة، وصممت الفئة الرابعة المتعلقة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي “Tetras tack”.