احدث الأخبار

أطنان من الذهب ومليارات الدولارات بمنزل “مسؤول صيني فاسد”
أبرز المواد
 سقف المطالب يتصاعد.. محتجو العراق يطالبون برحيل رئيس الحكومة
أبرز المواد
 الاتصالات : 100 فريق يتأهل للتصفيات النهائية الوطنية للروبوت “WRO”
أبرز المواد
 أمين المنطقة الشرقية يفتتح ملتقى “تجار الأطعمة”
المنطقة الشرقية
 وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي الدواسر تحتفي باليوم الوطني الـ 89
منطقة الرياض
 حمد الله وأمرابط يغيبان عن معسكر النصر
أبرز المواد
 مُحافظ وادي الدواسر يُكرم وكيل محافظة رماح الجديد
منطقة الرياض
 “السلامة المدرسية والكهربائية” … محاضرة توعوية بمدني أملج
منطقة تبوك
 سمو أمير الجوف يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة دومة الجندل
أبرز المواد
 الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يكشف تفاصيل أهم الحالات التي وردت إليهم من الجهات والمنظمات العالمية
أبرز المواد
 تعليم تبوك ينظم لقاءً لقادة المدارس
منطقة تبوك
 محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
منطقة تبوك
أطنان من الذهب ومليارات الدولارات بمنزل “مسؤول صيني فاسد”

أطنان من الذهب ومليارات الدولارات بمنزل “مسؤول صيني فاسد”

أبرز المواد
سقف المطالب يتصاعد.. محتجو العراق يطالبون برحيل رئيس الحكومة

سقف المطالب يتصاعد.. محتجو العراق يطالبون برحيل رئيس الحكومة

أبرز المواد
الاتصالات : 100 فريق يتأهل للتصفيات النهائية الوطنية للروبوت “WRO”

الاتصالات : 100 فريق يتأهل للتصفيات النهائية الوطنية للروبوت “WRO”

أبرز المواد
أمين المنطقة الشرقية يفتتح ملتقى “تجار الأطعمة”

أمين المنطقة الشرقية يفتتح ملتقى “تجار الأطعمة”

المنطقة الشرقية

أطنان من الذهب ومليارات الدولارات بمنزل “مسؤول صيني فاسد”

أطنان من الذهب ومليارات الدولارات بمنزل “مسؤول صيني فاسد”
http://almnatiq.net/?p=780888
المناطق - وكالات

“الفساد لا يشبع” حقيقة تنطبق على أشخاص في مختلف دول العالم، ولكن أن يجمع مسؤول محلي أموالا تجعله بين أثرى أثرياء العالم، دون حتى أن يظهر عليه ذلك، سوى شبهات، فهذا أمر غريب بحق.

في الصين، يبدو أن مسؤولا محليا في الحزب الشيوعي، عضوا في لجان الأحزاب المحلية والبلدية مطالب بتفسير جدي بعد أن عثر المحققون على “أكوام” من الذهب في منزله في مدينة هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان.

وعندما يقال “أكوام” فليس في الأمر مبالغة، إذ تقدر كمية سبائك الذهب التي عثر عليها في منزل سكرتير لجنة الحزب الشيوعي في هايكو، تشانغ تشي، بحوالي 13.5 طنا، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ليس هذا فحسب، بل عثر في منزله أيضا على أموال من العملة المحلية تقدر قيمتها بحوالي 37 مليار دولار (268 مليار يوان)، ما يجعله أغنى وأثرى من جاك ما، الذي يعد أغنى رجل في الصين، وفقا لفوربس.

وبحسب تقارير محلية، عثر في منزل تشانغ، الذي يوازي منصبه في الحزب منصب عمدة هايكو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، على دليل لمجموعة ضخمة من العقارات الفخمة التي يعتقد أنها مملوكة له.

ووفقا للتقارير وللجنة التأديبية، فإن تشانغ تشى، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، جرد من مناصبه وهو يخضع حاليا لمراجعة تأديبية ويجري التحقيق معه بشأن الكنوز التي عثر عليها في “قلعته”، أو ربما يمكن القول في “مغارته”.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على موقع تويتر شخصا وهو يقوم بعملية جرد لكميات الذهب فيما يعتقد أنها إحدى غرف منزل تشانغ الفخم، بينما تم فرض رقابة على المقطع والأخبار ذات الصلة في الصين.

يشار إلى أنه يمكن أن يواجه المسؤولون المدانون بارتكاب “جرائم اقتصادية”، أو الفساد، عقوبة الإعدام في الصين، بينما كان الرئيس الصيني شي جينبينغ أطلق حملة صارمة لمكافحة الفساد، منذ توليه منصبه في عام 2012.

وكانت هيئة الرقابة على الفساد في الصين قالت، في بيان صدر يوم 6 سبتمبر، إن تشانغ كان موضع شك في أنه انتهك القانون والانضباط بشكل خطير، وأنه بات قيد التفتيش والتحقيق من قبل السلطة.

ومن المعلومات الواردة، فقد ولد تشانغ في مقاطعة آنهوي بشرق الصين وانضم إلى الحزب الشيوعي في عام 1983، وقبل صعوده إلى السلطة في هايكو، شغل منصب نائب رئيس بلدية مدينة سانيا ورئيس بلدية دانتشو، وهما مدينتان في مقاطعة هاينان.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، فإن تشانغ هو المسؤول الكبير السابع عشر الذي يتم التحقيق معه بتهمة الفساد في الصين منذ بداية العام الجاري.

روابط ذات صلة

سقف المطالب يتصاعد.. محتجو العراق يطالبون برحيل رئيس الحكومة

سقف المطالب يتصاعد.. محتجو العراق يطالبون برحيل رئيس الحكومة
الاتصالات : 100 فريق يتأهل للتصفيات النهائية الوطنية للروبوت “WRO”

الاتصالات : 100 فريق يتأهل للتصفيات النهائية الوطنية للروبوت “WRO”
حمد الله وأمرابط يغيبان عن معسكر النصر

حمد الله وأمرابط يغيبان عن معسكر النصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*