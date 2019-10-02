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وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع مجلس إدارة «مدن» الـ (52)

وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع مجلس إدارة «مدن» الـ (52)
http://almnatiq.net/?p=780912
المناطق - واس

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، الاجتماع الثاني والخمسون لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في دورته السادسة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية وجهها معالي رئيس المجلس إلى السادة الأعضاء، ثم شرع في مناقشة مؤشرات “مدن” الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع العديد من النقاشات حول التحديات التي تواجه “مدن” وعملها لتمكين الصناعة وكيفية التغلب عليها بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد معاليه المركز الرئيس لـ “مدن” حيث استمع إلى شرح مفصل حول آليات سير العمل.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.

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