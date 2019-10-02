احدث الأخبار

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجامعة الجوف يطلقان مشروع “تبيان لوطن متلاحم”
منطقة الجوف
 إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد
أبرز المواد
 المملكة تؤكد اتخاذها لعدد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 انعقاد أعمال يوم الشراكة السعودية التونسية بالعاصمة تونس
أبرز المواد
 مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة يُكرم المتقاعدين
منطقة الباحة
 ضحايا مونديال قطر.. آلاف العمال يواجهون الموت “في الشوارع”
أبرز المواد
 وزير الدفاع يأمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب
أبرز المواد
 مؤتمر مكة الدولي للعمل الخيري يصدر “وثيقة مكة المكرمة للعمل الخيري”
أبرز المواد
 لقاء تدريبي بعنوان “مواقع التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار”
محليات
 وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع مجلس إدارة «مدن» الـ (52)
أبرز المواد
 وزير الطاقة يرأس وفد المملكة المشارك في أسبوع الطاقة الروسي بموسكو
أبرز المواد
 “واتس آب” يستنسخ أهم ميزات “سناب شات” لتعزيز أمان مستخدميه
أبرز المواد
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجامعة الجوف يطلقان مشروع “تبيان لوطن متلاحم”

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجامعة الجوف يطلقان مشروع “تبيان لوطن متلاحم”

منطقة الجوف
إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد

إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد

أبرز المواد
المملكة تؤكد اتخاذها لعدد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

المملكة تؤكد اتخاذها لعدد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

أبرز المواد
انعقاد أعمال يوم الشراكة السعودية التونسية بالعاصمة تونس

انعقاد أعمال يوم الشراكة السعودية التونسية بالعاصمة تونس

أبرز المواد

وزير الدفاع يأمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب

وزير الدفاع يأمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب
http://almnatiq.net/?p=780922
المناطق - وكالات

أفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

من جهته، أفاد مراسلنا في بغداد نقلا عن مصادر مطلعة، بأن قوات الأمن أغلقت كافة منافذ المنطقة الخضراء وسط العاصمة بالكامل، في ظل انتشار قوات الرد السريع في شوارع بغداد وخاصة شارع أبو نؤاس القريب من ساحة التحرير.

وأشار المراسل، إلى أن العاصمة شهدت أعمال عنف وحرق في عدد من أحيائها وخاصة حيي الغدير والأمين جنوب شرقي العاصمة.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات بالرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

روابط ذات صلة

إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد

إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد
المملكة تؤكد اتخاذها لعدد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

المملكة تؤكد اتخاذها لعدد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
انعقاد أعمال يوم الشراكة السعودية التونسية بالعاصمة تونس

انعقاد أعمال يوم الشراكة السعودية التونسية بالعاصمة تونس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*