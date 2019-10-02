مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة يُكرم المتقاعدين

المناطق-الباحة

كرّمَ مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد/ زهير بن سعد البسامي ، المتقاعدين من مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وهم كلا من العميد/محمد بن معيض الزهراني.

رقيب/ سامي بن أحمد شريم

و بحضور جميع الضباط والافراد والمدنيين.

وأشار العميد/البسامي الى أن تكريم هؤلاء المتقاعدين هو واجب تجاه ماقدموه لدينهم ثم مليكهم ووطنهم والى الدور الذي كانوا يقومون به خلال فترة عملهم وما كانوا يتحلون به من الخلق الرفيع والعمل الصادق متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الجديده

كما اثنى المتقاعدين على مالمسوه من حفاوة واستقبال من زملائهم بالمنطقه سائلين الله ان يحفظ الجميع من كل مكروه.