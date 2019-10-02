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إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد

إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد
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المناطق - وكالات

قررت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقارا حكومية ودبلوماسية بينها السفارة الأميركية.

وكانت المنطقة الخضراء المحصنة قد أعيد فتحها في يونيو الماضي، لكن السلطات قررت إغلاقها بسبب المظاهرات في محيطها، حسبما قال مصدر حكومي لـ”فرانس برس”.

وانتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب المصدر نفسه.

ويتخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لتظاهراتهم، علما أنها لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت فرض حظر تجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، في اليوم الثاني للاحتجاجات التي تجتاح مناطق متفرقة منها العاصمة بغداد.

واندلعت مظاهرات الأربعاء في مناطق متفرقة من العاصمة، فضلا عن ذي قار والبصرة وبابل والنجف وواسط، فيما كشفت مصادر رسمية أن شخصا قتل في محافظة ذي قار، يضاف إلى 3 قتلى في مظاهرات الثلاثاء، فضلا عن مئات المصابين.

وبدأت مطالب المحتجين في مختلف أنحاء العراق تتصاعد، الأربعاء، لتصل إلى حد المطالبة برحيل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفقما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية”.

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