الخندق يكرم المشاركين بيوم الوطن 89

كرّم قائد مجمع الخندق التعليمي بهديب الأستاذ حامد بن ملحان الرويلي ، بحضور المشرف التربوي عبد العزيز بن فرحان الرويلي ، المعلمين و الطلاب المشاركين و المتميزين في تنفيذ برامج و فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية والذي جاء تحت شعار “همة حتى القمة” ، مشيدًا بالجهد المميز والأداء المثالي و الذي كان سببًا بعد توفيق الله في نجاح البرامج المقدمة .

و أوضح قائد المجمع بن هذا التكريم يأتي ضمن أهداف المجمع في دعم المتميزين و تشجيعهم ، متمنيًا أن يكون حافزًا للجميع لبذل مزيدٍ من الجهد من المكرمين وخلق روح التنافس في وسط الميدان ، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يوفق الجميع لتقديم مزيدٍ من التميز و الإبداع ، و متمنيًا في الوقت ذاته أن يكون هذا التكريم دافعًا لهم و محفزًا لغيرهم بتقديم المزيد من العطاء و الجهد .

وفي ذات السياق اختتم دوري المدرسة و الذي جاء على هامش احتفاء المجمع باليوم الوطني بين فريقي الصف الثاني ثانوي و الصف الأول ثانوي و انتهى اللقاء بفوز فريق الصف الثاني ثانوي بنتيجة هدفين دون رد .

و في نهاية اللقاء تم تكريم الفريقين بالهدايا التذكارية بالإضافة إلى كأس البطولة و التي حققها الصف الثاني ثانوي .

من جانبه قدم قائد المجمع الأستاذ حامد بن ملحان الرويلي شكره و تقديره لمعلم التربية البدنية الأستاذ خالد بن إبراهيم العقيل على تنفيذ الدوري و متابعته و إشرافه على لقاءات الدوري ، و مهنئًا الفرق الفائزة بتحقيقهم المراكز المتقدمة .