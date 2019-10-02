احدث الأخبار

إيران.. أزمة مدفوعات تعطّل دخول مليون طن من الحبوب
أبرز المواد
 صورة لمكة من الفضاء بعدسة الرائد الإماراتي هزاع المنصوري
أبرز المواد
 الخندق يكرم المشاركين بيوم الوطن 89
منطقة الجوف
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجامعة الجوف يطلقان مشروع “تبيان لوطن متلاحم”
منطقة الجوف
 إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد
أبرز المواد
 المملكة تؤكد اتخاذها لعدد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 انعقاد أعمال يوم الشراكة السعودية التونسية بالعاصمة تونس
أبرز المواد
 مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة يُكرم المتقاعدين
منطقة الباحة
 ضحايا مونديال قطر.. آلاف العمال يواجهون الموت “في الشوارع”
أبرز المواد
 وزير الدفاع يأمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب
أبرز المواد
 مؤتمر مكة الدولي للعمل الخيري يصدر “وثيقة مكة المكرمة للعمل الخيري”
أبرز المواد
 لقاء تدريبي بعنوان “مواقع التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار”
محليات
إيران.. أزمة مدفوعات تعطّل دخول مليون طن من الحبوب

إيران.. أزمة مدفوعات تعطّل دخول مليون طن من الحبوب

أبرز المواد
صورة لمكة من الفضاء بعدسة الرائد الإماراتي هزاع المنصوري

صورة لمكة من الفضاء بعدسة الرائد الإماراتي هزاع المنصوري

أبرز المواد
الخندق يكرم المشاركين بيوم الوطن 89

الخندق يكرم المشاركين بيوم الوطن 89

منطقة الجوف
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجامعة الجوف يطلقان مشروع “تبيان لوطن متلاحم”

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجامعة الجوف يطلقان مشروع “تبيان لوطن متلاحم”

منطقة الجوف

إيران.. أزمة مدفوعات تعطّل دخول مليون طن من الحبوب

إيران.. أزمة مدفوعات تعطّل دخول مليون طن من الحبوب
http://almnatiq.net/?p=780952
المناطق - وكالات

تقف أكثر من 20 سفينة محملة بنحو مليون طن من الحبوب عالقة خارج الموانئ الإيرانية، بسبب مشكلة مدفوعات بعد العقوبات الأميركية.

وقالت مصادر تجارية إن شركات مثل بَنجي وكوفكو إنترناشونال الصينية تعاني من تأخر مدفوعات وتكاليف إضافية تصل إلى 15 ألف دولار في اليوم بفعل اختناقات في تسوية المعاملات نتجت عن العقوبات.

والغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية معفاة من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سينسحب من اتفاق 2015 العالمي بشأن برنامج إيران النووي.

النفط أساساً

لكن الإجراءات الأميركية التي تستهدف نطاقاً واسعاً يبدأ بمبيعات النفط، ولا ينتهي عند الشحن البحري والأنشطة المالية تثني عدة بنوك أجنبية عن العمل مع إيران.

والعدد القليل الباقي من البنوك الذي ما زال يعمل في تسوية المعاملات الإيرانية يواجه عقبات عديدة في ظل تجمد قنوات التمويل.

وقالت ستة مصادر غربية وإيرانية إن الوضع يسهم في تعطل الشحنات لأكثر من شهر خارج أكبر ميناءين لتجارة السلع في إيران: بندر إمام خميني وبندر عباس.

لا قيود على الأعمال الإنسانية

وأوضحت مصادر لوكالة “رويترز” أن تلك السفن تحمل شحنات تشمل فول الصويا والذُرة معظمها من أميركا الجنوبية. ويمكن رؤية ذلك على بيانات تتبع السفن.

وقال مصدر أوروبي “لا توجد قيود على الأعمال الإنسانية، لكن لا تستطيع تقاضي مقابلها.. قد تنتظر السداد لشهور”.

بينما أفاد مصدر آخر أن “هناك تخوفاً في أوساط المتعاملين من القيام بمزيد من المبيعات إلى إيران قبل الانتهاء من متأخرات (السفن المنتظرة)”.

البنوك خائفة

وقال مسؤول موانئ إيراني كبير، طلب عدم نشر اسمه، متحدثاً لرويترز إنه ثمة مشاكل منذ فرض العقوبات الأميركية على النظام المالي في نوفمبر 2018.

وأوضح المسؤول “الذي تغير الآن هو أن عدد البنوك والمتعاملين الذين ينأون بأنفسهم عن العمل مع إيران يزيد”.

وتفاقمت صعوبات إجراء المعاملات بفعل عقوبات أميركية منفصلة فُرضت في سبتمبر على البنك المركزي الإيراني عقب الهجمات على منشأتي نفط في السعودية التي ألقى مسؤولون أميركيون وثلاث دول أوروبية باللوم فيها على طهران.

بنوك صغيرة تمتنع

وقال مسؤول الموانئ الإيراني إن العقوبات الأحدث ستثني البنوك.

وأضاف “بعض البنوك الصغيرة التي كنا نعمل معها أخطرونا أنهم لن يعملوا معنا بعد الآن،” لكنه أحجم عن تسمية البنوك.

كانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قدرت الشهر الماضي إجمالي مخزونات الحبوب الإيرانية في 2019 بنحو 5.1 مليون طن، تنخفض إلى 4.8 مليون طن في 2020، مقارنة مع 9.9 مليون طن في 2016.

روابط ذات صلة

صورة لمكة من الفضاء بعدسة الرائد الإماراتي هزاع المنصوري

صورة لمكة من الفضاء بعدسة الرائد الإماراتي هزاع المنصوري
إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد

إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد
المملكة تؤكد اتخاذها لعدد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

المملكة تؤكد اتخاذها لعدد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*