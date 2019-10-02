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أمير حائل يستقبل وزير التجارة والاستثمار ورؤساء الغرف بمناطق المملكة

أمير حائل يستقبل وزير التجارة والاستثمار ورؤساء الغرف بمناطق المملكة

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف بالمنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف بالمنطقة

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أمير حائل يستقبل وزير التجارة والاستثمار ورؤساء الغرف بمناطق المملكة

أمير حائل يستقبل وزير التجارة والاستثمار ورؤساء الغرف بمناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=780978
المناطق - حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم معالي وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح ال الشيخ ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ورؤساء الغرف بمناطق المملكة .
وفي مستهل اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالجميع وبضيوف المملكة والمنطقة من دول الخليج ، منوهاً سموه بالمرحلة التطويرية الشاملة التي تعيشها مناطق المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين ـ حفظهما الله ـ مبيناً أن منطقة حائل أسوة بالمناطق الأخرى نالت نصيبها من الدعم .
واستعرض أمير منطقة حائل المزايا المتعددة بالمنطقة والتي ستسهم مستقبلاً بازدهار مضاعف لها بإذن الله وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 .
من جهة أخرى عقد أمير منطقة حائل وبحضور سمو نائبه اجتماعا مع معالي وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي وبحضور عدد من المسئولين ناقش خلالها جوانب تنموية وتطويرية في المنطقة وركز على كل مايخدم المنطقة وأهلها في مدينة حائل وفي المحافظات والمدن والقرى التابعة لها .​

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