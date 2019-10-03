تألق محمد صلاح يقود ليفربول إلى فوز صعب في “أبطال أوروبا”

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حقق ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا على ضيفه ريد سالزبورغ النمساوي في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح بعد أن قاد “الررذ” للفوز بنتيجة 4-3.

وبهذا الفوز عوض ليفربول خسارته أمام نابولي قبل أسبوعين في افتتاح الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقد ساهم محمد صلاح بتحقيق الفوز الصعب لليفربول على أرضه بعد أن سجل الهدفين الثالث والرابع، ولولا هدفه الأخير لكان الضيوف كانوا قد خرجوا بنقطة ثمينة من ملعب “إنفليد”.

وكان النجم السنغالي ساديو مانيه قد افتتح سجل أهداف المباراة للفريق الأحمر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25، وبعد ذلك سجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 36.

وعلى إثر ذلك انتفض الضيوف وسجلو ثلاثة أهداف بأقدام هوانغ هي تشان وتاكومي مينامينو وإيرلينغ هالاند، لكن صلاح تألق من جديد وسجل هدف الفوز الثمين لليفربول في الدقيقة 69.

وبذلك يتصدر المجموعة نابولي الإيطالي برصيد 4 نقاط ويليه سالزبورغ وليفربول بثلاثة نقاط لكل منهما، فيما تجمد رصيد جنك البلجيكي عند نقطة واحدة.