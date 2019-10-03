تعليم الخرج يبدأ بصرف المعينات السمعية لطلاب وطالبات ضعاف السمع

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بدأ تعليم الخرج ممثلاً بقسم التربية الخاصة بنات صباح هذا اليوم الأربعاء ٣ محرم بصب القوالب من قبل الفنيين وهي المرحلة التي تسبق صرف المعينات السمعية وبرمجتها لطلاب وطالبات ضعاف السمع وذلك بمركز التربية الخاصة بنين اذ بلغ عدد المستفيدين خمسة عشر طالباً وطالبة .

هذا وقد ذكرت رئيسة قسم التربية الخاصة الأستاذة تهاني الربيع أن تعليم الخرج يسعى جاهداً لتقديم كل ما يصب في مصلحة الطلاب وتنفيذه آتياً من حرص القيادة الكريمة على تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة الغالية وتقدم الأستاذة /تهاني شكرها لمدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية(بنين /بنات) الأستاذ عبد الله الزايدي اللذين أشرفا وتابعا العمل حتى انتهائه وكذلك تشكر رئيس قسم التربية الخاصة بنين الأستاذ عبدالعزيز اليحيى ومدير مركز التربية الخاصة الاستاذ مبارك الصقر على حسن تعاونهم وتهيئة البيئة المكانية واستقبال الحالات والشكر موصول لفريق العمل الميداني الذي كان له الفضل بعد الله في إنجاز العمل بكل يسر وسلاسة وهما الأستاذة نورة العمري والأستاذة الجوهرة الرميحي .