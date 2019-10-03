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إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشة عمل لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية

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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الغاط تدشن معرض حصين التقني من خلال تقنية ( Q.R )

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الغاط تدشن معرض حصين التقني من خلال تقنية ( Q.R )
http://almnatiq.net/?p=781005
‏‫المناطق - الرياض

دشنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الغاط التابعة لفرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض معرض برنامج “حصين التقني” عبر تقنية ( Q.R) والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية ، ويهدف إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها .
وسيتم توزيع البنرات والاستكرات التي تحمل ( الباركود) في المدارس والأسواق التجارية والمستشفيات والأماكن العامة .
ويأتي هذا المنشط بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن .

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