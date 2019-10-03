الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية يكمل استعداداته لاطلاق الموسم العاشر

‏‫المناطق - الرياض

أعلن رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني اكتمال الاستعدادات لبدء انطلاق الموسم الرياضي العاشر والذي يتضمن 16 منشطًا ومسابقة رياضية بين الجامعات والكليات بالمملكة، بمشاركة 27 جامعة وكلية. موضحاً أن جامعة الملك خالد ستشهد انطلاقة أولى تجمعات الموسم العاشر عندما تستضيف بطولة التايكوندو يوم الخميس المقبل خلال الفترة من 11-13 صفر الحالي.

وأضاف الدكتور المزيني أن الموسم العاشر يضم 11 مسابقة بنظام التجمع وهي التايكوندو والجودو واختراق الضاحية وكرة الطاولة والسباحة والتنس وألعاب القوى والكاراتيه وكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم للصالات ومسابقات ذوي الإعاقة (ألعاب القوى، كرة الهدف) بالإضافة إلى أربع بطولات تقام بنظام الدوري وهي كرة القدم فئة (أ) وكرة القدم فئة (ب) والكرة الطائرة وكرة السلة. مبينًا أن الفصل الدراسي الثاني من الموسم الحالي سيشهد ولأول مرة تنظيم مسابقات رياضية للطالبات على غرار الطلاب وذلك في الرياض والدمام وجدة، تشمل مسابقات ألعاب القوى والتايكوندو والكاراتيه والتنس وكرة الطاولة وكرة القدم للصالات وكرة السلة والكرة الطائرة.

وشكر رئيس الاتحاد معالي وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومعالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، على الدعم المتواصل للرياضة الجامعية والذي سيسهم في تحقيق نقلة نوعية لها على المستوى المحلي والدولي.